New Course: स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, ‘स्वयं’ पोर्टल से कर सकेंगे पढ़ाई, CSVTU ने डेवलप किए 33 नए कोर्स

New Education: क्रेडिट अंक के मार्कशीट में जुड़ेगा New Course: सीएसवीटीयू ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि विद्यार्थी अब हर सेमेस्टर में एक विषय की पढ़ाई स्वयं पोर्टल के जरिए कर सकेंगे। स्वयं पोर्टल के कोर्स और उसकी परीक्षा के बाद छात्रों को जो क्रेडिट अंक मिलेेंगे उनको सीएसवीटीयू छात्रों की मार्कशीट में जोड़ देगा। ( New Education ) इस तरह विद्यार्थियों के पास सैकड़ों इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के विकल्प होंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा आखिरी सेमेस्टर्स की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को होगा, जो इन इलेक्टिव सब्जेक्ट के जरिए अपने कॅरियर को एक नया मुकाम दे सकेंगे।

यहां छत्तीसगढ़ तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा डिजाइन किए गए और SWAYAM पोर्टल से लिंक किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या दर्शाने वाला डेटा चार्ट दिया गया है। Swayam portal: जानिए… क्या है स्वयं पोर्टल स्वयं पोर्टल भारत सरकार ने शुरू किया है। इसे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर कक्षा 9वीं से पोस्ट ग्रेजुएट तक कक्षाआें में पढ़ाई जाने वाले सभी विषय और सुविधा उपलब्ध है। इन कोर्स को देश के सबसे अनुभवी शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों ने तैयार किया है, जिससे देशभर के विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं। स्वयं पोर्टल पर पढ़ाई और परीक्षा पूरी तरह से नि:शुल्क है।

सीएसवीटीयू भी पोर्टल पर आया – सीएसवीटीयू ने अपनी हाईटेक ऑडियो-विजुअल लैब में एक्सपर्ट फैकल्टी के जरिए 33 कोर्स डेवलप किए हैं। इसमें सीएसवीटीयू के समकुलपति डॉ. संजय अग्रवाल ने भी अपना अनुभव दिया है। उनके लेक्चर भी स्वयं पोर्टल पर रखे गए हैं।

सीएसवीटीयू कुलपति डॉ. एमके वर्मा ने बताया कि स्वयं पोर्टल के जरिए विद्यार्थियों को बड़े फायदे होंगे। सीएसवीटीयू ने भी 33 कोर्स इसके लिए डेवलप किया है। संबद्ध सभी कॉलेजों को स्वयं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है। स्वयं से कोर्स करने वाले छात्रों को उसके क्रेडिट अंक भी दिए जाएंगे।