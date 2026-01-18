जब हालात झुके हौसले के आगे! जानें पैरों से इतिहास रचने वाले गौकरण पाटिल की कहानी

गौकरण पाटिल सिर्फ़ एक आर्टिस्ट नहीं हैं; वे आत्मनिर्भरता की जीती-जागती मिसाल हैं। चाहे खाना हो, कपड़े पहनने हों, या रोज़ के काम करने हों, वे हर काम अपने पैरों से करते हैं। उन्होंने कभी किसी पर निर्भर रहना नहीं माना। उनकी ज़िंदगी यह संदेश देती है कि विकलांगता कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक अनोखी ताकत है। इस पूरे सफ़र में, उनके छोटे भाई, नरेंद्र कुमार, हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे हैं। उनके भाई का सपोर्ट और परिवार का भरोसा गौकरण की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं।