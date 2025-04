Breaking News.. बीएसपी के 100 दुकानों के लीज नवीनीकरण का रास्ता साफ

भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप में दुकान का संचालन करने वाले व्यापारियों के लिए खुशखबर है। नगर सेवाएं विभाग ने आने वाले 33 साल के लिए लीज नवीनीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। टाउनशिप के करीब 100 दुकानदारों की लीज अवधि खत्म हो चुकी है। अब वे फिर से नवीनीकरण करवा सकते हैं। लीज रिन्यूअल नहीं करवाते हैं, तब दुकानों की खरीदी-बिक्री नहीं हो पाएगी। इसके अलावा प्रबंधन इस तरह के विषय में कई बार कार्रवाई भी कर देता है, तब व्यापारियों को परेशानी हो जाती है।

भिलाई•Apr 10, 2025 / 03:41 pm• Abdul Salam

भिलाई स्टील प्लांट Bhilai Steel Plant के नगर सेवाएं विभाग ने इसको लेकर ऑफर लेटर जारी किया है। करीब 100 दुकानदारों 100 shopkeepers को लीज रिन्यूअल का लेटर जारी किया गया है। उनको बीएसपी से तय दर के मुताबिक राशि जमाकर लीज नवीनीकरण Lease renewal letters करवाना होगा। दुकानदारों को प्रबंधन ने 1 माह का वक्त 1 month’s time दिया है। दुकानदारों को समय सीमा के भीतर नवीनीकरण करवाना होगा। The shopkeepers will have to get the renewal done within the time limit. दुकानदारों के लिए इसे बेहतर मौका माना जा रहा है।

क्या होगा लीज का नवीनीकरण नहीं करवाने से लीज रिन्यूअल नहीं करवाते हैं, तब दुकानों की खरीदी-बिक्री नहीं हो पाएगी। निर्धारित समय बीतने के बाद लीज रिन्यूअल चार्ज पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। नवीनीकरण के बिना किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकता हैं। प्रबंधन को होगी 30 करोड़ की आय टाउनशिप के करीब 100 व्यापारी 100 businessmen अगर लीज नवीनीकरण वक्त रहते कर लेते हैं, तब भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन को करीब 30 करोड़ Rs 30 crore. की आय होने की उम्मीद है। इसके साथ-साथ राज्य शासन को भी इससे अतिरिक्त आय होगी।