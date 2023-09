BSP के इन अधिकारियों को जल्द मिलेगी PRP की राशि, खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे....बस करना होगा यह काम

भिलाईPublished: Sep 20, 2023 04:37:57 pm Submitted by: Khyati Parihar

भिलाई। BSP officers Will Get PRP Amount: भिलाई स्टील प्लांट के करीब 2645 अफसरों के खाते में परफॉर्मेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) की राशि दुर्गा पूजा तक पहुंचेगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) वित्त वर्ष 2022-23 में 1903 करोड़ मुनाफे में रहा है।