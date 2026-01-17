CG Accident: हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौत, सिर कटकर धड़ से हुआ अलग

जानकारी के मुताबिक बोरसी हनोदा निवासी देवराज यादव (27 वर्ष) अपनी मोटरसाइकिल सीजी 07 सी वी 6915 पर अपने रिश्तेदार को बैठाकर अपने ससुराल ग्राम पचपेड़ी गया हुआ था। शाम को वह वहां से अपने रिश्तेदार को गाड़ी में बैठा कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान पाटन की ओर से आ रही हाईवा ने उन्हें टक्कर मार दी। मोटर साइकिल की रफ्तार तेज थी, स्लिप होने के कारण दोनों बाइक से गिरे और हाईवा की चपेट में आ गए।