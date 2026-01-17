17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG Accident: हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौत, सिर कटकर धड़ से हुआ अलग

CG Accident: भिलाई तीन थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार की शाम को दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से पल्सर में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Jan 17, 2026

CG Accident: हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौत, सिर कटकर धड़ से हुआ अलग

CG Accident: हाईवा की चपेट में आने से बाइक पर सवार दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को मर्चुरी में भेज दिया है। फरार हाईवा चालक की तलाश में टीम लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक भिलाई तीन थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार की शाम को दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से पल्सर में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक बोरसी हनोदा निवासी देवराज यादव (27 वर्ष) अपनी मोटरसाइकिल सीजी 07 सी वी 6915 पर अपने रिश्तेदार को बैठाकर अपने ससुराल ग्राम पचपेड़ी गया हुआ था। शाम को वह वहां से अपने रिश्तेदार को गाड़ी में बैठा कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान पाटन की ओर से आ रही हाईवा ने उन्हें टक्कर मार दी। मोटर साइकिल की रफ्तार तेज थी, स्लिप होने के कारण दोनों बाइक से गिरे और हाईवा की चपेट में आ गए।

हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रिश्तेदार का सिर कटकर धड़ से अलग हो गया है। पल्सर बाइक को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। फरार हाईवा चालक की तलाश में टीम लगा दी गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 11:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Accident: हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौत, सिर कटकर धड़ से हुआ अलग

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: खेत से उठ रही थी तेज बदबू, मौके पर पहुंचे ग्रामीण तो… 7 दिन से अधिक पुरानी महिला की लाश मिली

murder in Delhi
भिलाई

Crime News: 3 बच्चों की मां फेसबुक फ्रेंड संग फरार, पति सदमे में पहुंचा अस्पताल… आरोपी पहले भी कर चुका है ऐसे कांड

3 बच्चों की मां फेसबुक फ्रेंड संग फरार (प्रतीकात्मक तस्वीर)
भिलाई

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के इस जिले में अगले दो दिन शीतलहर का अलर्ट, फिर बढ़ेगा तापमान… देखें अपडेट

ठंड (photo-patrika)
भिलाई

CG News: एक्स-रे के बाद डायलिसिस भी सिर्फ 1 रुपए में… इस जिले के लोगों को मिली बड़ी सौगात, विधायक की पहल

डायलिसिस भी सिर्फ 1 रुपए में (फोटो सोर्स- iStock)
भिलाई

Bhilai News: एक्स-रे सहित डायलिसिस अब सिर्फ 1 रूपये में, विधायक ने किया नई सेवा का शुभारंभ

1 रूपये में एक्स-रे कराएं (फोटो सोर्स- Freepik)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.