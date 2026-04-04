15 सरकारी स्कूलों की संवरेगी सूरत, डीएमएफटी से 2.60 करोड़ की स्वीकृति जारी

भीलवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रहे विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। स्कूलों में कक्षा-कक्षों की कमी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) ने जिले के 15 विद्यालयों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 2 करोड़ 60 लाख 66 हजार रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। कलक्टर एवं डीएमएफटी अध्यक्ष जसमीत सिंह संधू की स्वीकृति के बाद अब इन स्कूलों में नए कक्षा-कक्ष, बड़े हॉल, शौचालय, किचन शेड और पेयजल सुविधाओं का निर्माण जल्द शुरू हो सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर और सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। हालांकि इस निर्माण कार्य के लिए निविदा आंमत्रित की जाएगी।