प्रदेश के स्कूलों में मनेगा ऋषभ पखवाड़ा, भगवान ऋषभदेव की स्तुति से गूंजेंगे विद्यालय

प्रशासन की ओर से जारी पत्र में उच्च स्तरीय निर्देशों का स्पष्ट रूप से हवाला दिया है। पत्र के अनुसार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय (नई दिल्ली) के संयुक्त सचिव ने 28 जनवरी को राष्ट्रगीत के संबंध में एक पत्र जारी किया था। इसके पश्चात, राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के शासन उप सचिव ने 12 मार्च को प्रदेश स्तर पर निर्देश जारी किए। इन्हीं दोनों उच्च स्तरीय आदेशों के क्रम में अब भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है। सभी अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार के उन प्रासंगिक पत्रों की प्रतियां भी साथ में संलग्न कर भेजी गई हैं ताकि आदेशों की गंभीरता और उनके मूल स्वरूप को समझा जा सके।