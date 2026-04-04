एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 5-6 को, एक घंटे पहले बंद होंगे सेंटर के गेट

भीलवाड़ा जिले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में उप-निरीक्षक और प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 5 व 6 अप्रेल को होगा। जिले में इसके लिए पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। नकल रोकने के लिए इस बार नियम बेहद सख्त कर दिए हैं। अनुचित साधनों का उपयोग करते पाए जाने पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान लागू किया है। साथ ही अभ्यर्थी को भविष्य की परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट में पांचवां विकल्प (गोला) भरने के लिए निर्धारित समय के बाद 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। खाली छोड़ने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा दोनों दिन दो पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 11 से दोपहर 1 और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक चलेगी। जिले में 25 परीक्षा केंद्र बनाएए हैं। दोनों दिनों में 15 हजार से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले प्रवेश शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा शुरू होने के ठीक एक घंटा पहले प्रथम पारी में सुबह 10 बजे और द्वितीय पारी में दोपहर 2 बजे प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। सुरक्षा के दृष्टि से हर परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। वही उनकी निगाहे परीक्षा के दौरान होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।