केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: रसायनों और कच्चे माल पर आयात शुल्क फिलहाल समाप्त

उद्योगों और प्रोसेसिंग हाउसों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल जैसे कि पीवीसी रेजिन और एसिटिक एसिड के दाम गिरेंगे। इससे उत्पादन लागत में 5 से 8 प्रतिशत तक की कमी आने की संभावना है। कच्चा माल सस्ता होने से यहां के उद्यमी अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीन और बांग्लादेश के उत्पादों को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। आयात शुल्क खत्म होने से व्यापारियों का पैसा ड्यूटी में ब्लॉक नहीं होगा। बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा। उत्पादों की कीमतें कम होने से बाजार में मांग बढ़ेगी। ठप पड़े उद्योग फिर से पूरी क्षमता के साथ चल सकेंगे। भीलवाड़ा के लघु उद्योगों के लिए यह संजीवनी है, क्योंकि वे महंगे कच्चे माल के कारण संघर्ष कर रहे थे।