आरजीएचएस पर भारी संकट: 50 लाख लाभार्थियों का कैशलेस इलाज रामभरोसे

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संजीवनी मानी जाने वाली राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) अब खुद वेंटिलेटर पर है। जमीनी स्तर पर सिस्टम के फेल होने और भारी बजट कटौती के कारण प्रदेश के लगभग 50 लाख लाभार्थियों के सामने इलाज का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। हालात यह हैं कि निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स का 8 से 9 महीने का भुगतान सरकार के पास अटका हुआ है। इसके चलते उन्होंने कैशलेस सुविधा पूरी तरह से रोकने की चेतावनी दे दी है। कई जगह ओपीडी में मुफ्त दवाएं मिलना बंद हो गई हैं, जिससे मरीजों को मजबूरी में अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है।