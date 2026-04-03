निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त: किताबें-यूनिफॉर्म के नाम पर लूट पर कसेगी नकेल

मांडलगढ़. उपखंड क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकुंदपुरिया की छात्रा प्रियंका पुरोहित ने कला वर्ग में 95.20 अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील कुमार मीणा ने बताया कि छात्रा ने विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होकर विषय अध्यापकों के मार्गदर्शन में अध्ययन करते हुए स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वही अनीता बैरवा ने 91.60 अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा है। पुरोहित के 95.20 अंक प्राप्त करने पर स्कूल के स्टॉफ ने उसका स्वागत व सम्मान किया। वह अन्य छात्रों से पुरोहित से प्रेरणा लेने का आव्हान किया। 15 अप्रेल तक प्रदेश के सभी निजी स्कूलों का होगा निरीक्षण, सीबीईओ की अध्यक्षता में बनेगी 3 सदस्यीय कमेटी