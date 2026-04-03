हकीकत से दूर सोशल मीडिया का सच: जिस शिक्षिका पर रील का आरोप, उसी ने 10वीं में दिया 100% रिजल्ट

राउमावि गढ़पाछली आमली की प्रधानाचार्य उमा डोलिया ने वायरल रील की सच्चाई स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि जो रील सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, उसमें कक्षा 9वीं का एक भी छात्र शामिल नहीं है। रील में दिखने वाले सभी छात्र 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं के हैं। यह वीडियो 12वीं कक्षा के फेयरवेल और विद्यालय के अन्य कार्यक्रमों के दौरान का है। इन दोनों ही कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम विद्यालय में शत-प्रतिशत रहा है। प्रधानाचार्य डोलिया का कहना है कि यदि गांव वालों को किसी बात से कोई शिकायत थी, तो उन्हें सीधे विद्यालय प्रबंधन को बताना चाहिए था, ताकि हम बैठकर समस्या का समाधान निकाल सकते।