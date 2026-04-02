रोडवेज की सौगात: अब सुहाना होगा सफर, दिल्ली-जयपुर-उदयपुर के लिए सरपट दौड़ेंगी 4 नई AC बसें, जानें रूट

भीलवाड़ा से जयपुर के लिए यह बस शाम 4 बजे रवाना होगी। जयपुर रात 8:30 बजे पहुंचेगी। यहीं पर रात में विश्राम करेगी। अगले दिन बस जयपुर से उदयपुर के लिए संचालित होगी। जयपुर से बस सुबह 9 बजे रवाना होगी। यह बस भीलवाड़ा दोपहर 1:45 बजे पहुंचेगी। यह बस शाम को उदयपुर पहुंचेगी। उदयपुर से बस अगले दिन सुबह 9:05 बजे रवाना होगी। चित्तौड़गढ़ होते हुए दोपहर में भीलवाड़ा पहुंचेगी। इस रूट पर दो एसी बसें लगाई गई है। शाम 4 बजे जयपुर के लिए यहीं बस रवाना होगी।