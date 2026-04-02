शिक्षा विभाग के नए कैलेंडर पर बवाल, ग्रीष्मावकाश 10 दिन घटा

मिड-डे-मील कार्यक्रम के आयुक्त ने विधिवत आदेश जारी कर दिए हैं। यह वृद्धि मुख्यमंत्री की ओर से राज्य के बजट में की गई घोषणा की क्रियान्विति है। आदेश के मुताबिक कुक कम हेल्पर्स को मिलने वाले मानदेय के राज्य सरकार के हिस्से में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले राज्य सरकार अपनी ओर से 1697 रुपए देती थी। 10 फीसदी वृद्धि के बाद अब राज्य सरकार का हिस्सा 1867 रुपए हो गया है। केंद्र सरकार के हिस्से के 600 रुपए और राज्य के 1867 रुपए मिलाकर अब रसोइयों को कुल 2467 रुपए प्रतिमाह का भुगतान होगा। यह मानदेय कुक कम हेल्पर्स को प्रति माह अधिकतम 10 माह की अवधि तक के लिए देय होगा।