शिक्षिका बनाती रही रील, 9वीं के 29 बच्चे फेल, जांच कमेटी गठित

भीलवाड़ा जिले के सुवाणा ब्लॉक के राउमावि गढ़पाछली आमली की एक वरिष्ठ अध्यापिका पर आरोप है कि वह स्कूल में पढ़ाने के बजाय दिनभर मोबाइल पर रील बनाने में व्यस्त रहती थी और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करती थी। पढ़ाई न होने का नतीजा यह हुआ कि इस वर्ष कक्षा 9 के 29 बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। मामला जब सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया तो शिक्षा विभाग में हड़कंपमच गया। सुवाणासीबीईओ ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी शिक्षिका के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। गणित की टीचर राखी गुप्ता पर स्कूल समय में रील बनाने और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने तथा उन्हें फेल करने के आरोप हैं।