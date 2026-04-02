10वीं के बाद विषय चुनने की उलझन खत्म: स्कूलों में अनिवार्य हुई कॅरियर काउंसलिंग, गुरुजी दिखाएंगे सही राह

अक्सर विद्यार्थी दोस्तों की देखादेखी या पारिवारिक दबाव में आकर गलत विषय चुन लेते हैं। नए निर्देशों के तहत अब ऐसा नहीं होगा। स्कूलों के शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और शैक्षणिक क्षमता का आकलन कर उन्हें सही मार्गदर्शन देंगे। इसके लिए स्कूलों में संकाय परिचय सत्र और अभिभावक-परामर्श बैठकें आयोजित की जाएंगी। शिक्षकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे किसी विशेष संकाय के लिए छात्रों पर दबाव न डालें बल्कि सभी स्ट्रीम्स के रोजगार अवसरों को समान रूप से बताएं। यदि कोई विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार ऐसा विषय पढ़ना चाहता है जो उसके वर्तमान विद्यालय में उपलब्ध नहीं है, तो शिक्षक उसे शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से नजदीकी स्कूल की जानकारी देंगे। स्कूल विद्यार्थी के घर से 5 किमी दूरी पर है, तो उसे ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ मिलेगा।