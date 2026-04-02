प्रदेश में भीलवाड़ा सिरमौर, कुल कमाई में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी, 2546 करोड़ का राजस्व

भीलवाड़ा जोन के अधीक्षण खनिज अभियंता ओपी काबरा ने बताया कि भीलवाड़ा वृत्त (सर्कल) के अधिकारियों व कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से पहली बार 2546 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें भीलवाड़ा ने सर्वाधिक 2122 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जबकि चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा खनिज विभाग से 424 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। भीलवाड़ा खनिज अभियंता कार्यालय ने पहली बार 2 हजार करोड़ के राजस्व का आंकड़ा पार कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बीकानेर एकमात्र ऐसा जोन रहा जिसने अपने निर्धारित वार्षिक लक्ष्य को पार कर लिया है। बीकानेर को 643.19 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला था, जबकि वहां से 736.11 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।