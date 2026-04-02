6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

प्रदेश में भीलवाड़ा सिरमौर, कुल कमाई में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी, 2546 करोड़ का राजस्व

राजस्थान के खजाने में भीलवाड़ा का 'सोना', खनन से 10269 करोड़ के पार पहुंचा राजस्व

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Apr 02, 2026

Bhilwara Leads the State: Accounts for a 25% Share of Total Earnings, Generating Revenue of ₹2,546 Crore.

प्रदेश में भीलवाड़ा सिरमौर, कुल कमाई में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी, 2546 करोड़ का राजस्व

खान एवं भूविज्ञान विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व अर्जन के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 10,269.53 करोड़ रुपए का कुल राजस्व अर्जित किया गया है। विभाग को इस वर्ष 11,780 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया था। प्रदेश के खजाने को भरने में एक बार फिर भीलवाड़ा ने अपना दबदबा कायम रखते हुए कुल खनन राजस्व का अकेले 25 प्रतिशत का योगदान दिया है। धरती के गर्भ में छिपा खनिज सरकार के लिए सोना साबित हो रहा है। प्रदेश के खजाने को भरने में भीलवाड़ा जिला सिरमौर बन गया है।

भीलवाड़ा जोन ने पहली बार छुआ 2546 करोड़ का आंकड़ा

भीलवाड़ा जोन के अधीक्षण खनिज अभियंता ओपी काबरा ने बताया कि भीलवाड़ा वृत्त (सर्कल) के अधिकारियों व कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से पहली बार 2546 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें भीलवाड़ा ने सर्वाधिक 2122 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जबकि चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा खनिज विभाग से 424 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। भीलवाड़ा खनिज अभियंता कार्यालय ने पहली बार 2 हजार करोड़ के राजस्व का आंकड़ा पार कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बीकानेर एकमात्र ऐसा जोन रहा जिसने अपने निर्धारित वार्षिक लक्ष्य को पार कर लिया है। बीकानेर को 643.19 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला था, जबकि वहां से 736.11 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

हिंदुस्तान जिंक से मिले 1771 करोड़

भीलवाड़ा के खनिज अभियंता महेश शर्मा ने 2122 करोड़ रुपए के राजस्व का ब्यौरा देते हुए बताया कि इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी हिंदुस्तान जिंक की रही, जिससे 1771 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा आयरन से 75 करोड़, बजरी से 80 करोड़, क्वाटर्सफेल्सपार से 36 करोड़, मेसनरी स्टोन से 5 करोड़ तथा अवैध परिवहन पेनल्टी व अन्य से 60 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में पिछले एक साल से अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का भी इस राजस्व वृद्धि में बड़ा योगदान रहा है।

बजरी पर चर्चा ज्यादा, राजस्व में काफी पीछे

प्रदेश में बजरी खनन हमेशा से राजनीतिक बहस और विवादों का केंद्र रहा है, लेकिन राजस्व के नजरिए से इसका योगदान कम है। भीलवाड़ा में राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से बजरी दोहन पर रोक है। इसके चलते बजरी से भीलवाड़ा को 80 करोड़ की ही रॉयल्टी मिली। यह आंकड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि बजरी के अवैध कारोबार से असली मलाई माफिया खा रहे हैं, जबकि आम जनता को निर्माण के लिए महंगे दाम चुकाने पड़ रहे हैं।

जोन के आधार पर राजस्व आंकड़े(करोड़ों )

  • जोन लक्ष्य प्राप्ति
  • भीलवाड़ा 2899.06 2506.87
  • राजसमंद 1772.89 1613.53
  • जोधपुर 1713.99 1368.19
  • उदयपुर 1407.71 1187.42
  • जयपुर 1471.33 1168.24
  • अजमेर 964.78 942.42
  • बीकानेर 643.19 736.11
  • भरतपुर 538.35 407.86
  • कोटा 368.71 315.69
  • अन्य 23.22
  • कुल 11780.00 10269.53

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Apr 2026 09:03 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / प्रदेश में भीलवाड़ा सिरमौर, कुल कमाई में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी, 2546 करोड़ का राजस्व

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा गारनेट माफिया कांड: BJP विधायक के करीबी अजय पांचाल की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप, IPS की भूमिका ने बढ़ाई पुलिस की टेंशन

https://www.patrika.com/jaipur-news/woman-friend-masterminds-kidnapping-of-man-in-jaipur-5-accused-arrested-20478693
भीलवाड़ा

एसआई भर्ती परीक्षा में जूते-चुन्नी और गहने उतरवाए, 1 मिनट की देरी पर भी नो एंट्री

Shoes, Scarves, and Jewelry Removed at SI Recruitment Exam; No Entry Even for a One-Minute Delay
भीलवाड़ा

सिर्फ स्कूल भेज देना काफी नहीं… बच्चे का भविष्य संवारना है, तो अभिभावकों को भी बदलना पड़ेगा

Simply sending a child to school is not enough... If you want to shape a child's future, parents, too, must change.
भीलवाड़ा

शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग अनिवार्य, 8 तक पूरे करने होंगे 2 कोर्स

Online Training Mandatory for Teachers and Staff; Two Courses Must Be Completed by the 8th
भीलवाड़ा

राजस्थान हाईकोर्ट की खान विभाग को कड़ी फटकार: 68 करोड़ का रिकवरी नोटिस रद्द

Rajasthan High Court Raps Mines Department: ₹68 Crore Recovery Notice Quashed
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.