पश्चिम एशिया संकट: निर्यातकों के लिए केंद्र का सुरक्षा कवच, मेवाड़ चैम्बर की पहल लाई रंग

चैम्बर ने आरबीआई गवर्नर को भेजे प्रतिवेदन में स्पष्ट किया कि युद्ध की अनिश्चितता ने कंपनियों के वित्तीय प्रबंधन को पूरी तरह पटरी से उतार दिया है। विदेशी बाजारों से भुगतान अटकने के कारण उद्यमियों के पास वर्किंग कैपिटल (कार्यशील पूंजी) का भारी संकट खड़ा हो गया है। वस्त्र उद्योग को डूबने से बचाने के लिए चैम्बर ने तुरंत राहत की मांग की है। एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए खातों को एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घोषित करने के नियमों में कम से कम एक साल की राहत दी जाए। बैंकों को निर्देश दिए जाएं कि वे निर्यात की जरूरतों को देखते हुए वर्किंग कैपिटल का विशेष मूल्यांकन करें और ड्राइंग पावर मानदंडों में ढील दें। राहत के रूप में मोरेटोरियम का लाभ केवल सुचारू खातों को ही नहीं, बल्कि उन खातों को भी मिले जो पहले से एनपीए श्रेणी में हैं, ताकि वे पुनर्जीवित हो सकें।