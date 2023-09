डेढ़ हजार सीसी कैमरे खंगाले, तब पकड़े गए शातिर चोर

भीलवाड़ाPublished: Sep 27, 2023 11:25:18 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

One and a half thousand CC cameras were searched, then vicious thieves were caught राजस्थान में भीलवाड़ा शहर में कपड़ा व्यवसायी के घर में 25 दिन पहले गूगल इंजन एवं लेजर सर्च किरणों की मदद से हुई तीन करोड़ की चोरी के खुलासे के लिए पुलिस को कडही मशक्कत करनी पड़ी। घटना स्थल के आसपास लेकर हाइवे व प्रमुख बाजार तक के डेढ़ हजार सीसी कैमरे खंगाले गए।

भीलवाड़ा में सुभाषनगर पुलिस ने 25 दिन पहले कपड़ा व्यवसायी के सूने मकान में हुई तीन करोड़ की नकबजनी के मामले में रिमांड पर चल रहे अंतरराज्जीय गैंग का सरगना समेत चार जनों से बुधवार को माल बरामद किया। आरोपियों की निशानदेही पर 3 किलो सोना, 6 किलो चांदी व 18 लाख नकदी समेत चोरी के उपकरण बरामद किए। मामले में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।