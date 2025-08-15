परीक्षा देने के बाद भी 192 छात्र फेल, रिजल्ट में अनुपस्थिति, छात्रों का भविष्य दांव पर

माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय (एमएलवी कॉलेज) के विज्ञान संकाय में पढ़ने वाले बीएससी थर्ड सेमेस्टर के 192 से अधिक छात्रों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (एमडीएसयू) अजमेर की ओर से जारी परीक्षा परिणाम में इन छात्रों को केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर में बैक (फेल) कर दिया गया है। कुछ छात्रों का आरोप है कि तीन घंटे सीसीटीवी कैमरे के सामने परीक्षा देने के बावजूद, उन्हें ऑनलाइन मार्कशीट में अनुपस्थित दर्शा दिया गया।