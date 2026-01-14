अन्नदाता की झोली में उम्मीदों की ‘फसल’, आय दोगुनी करने का दावा अब भी ‘कसौटी’ पर

केंद्र सरकार की ओर से पेश बजट 2026 में 'किसान' एक बार फिर केंद्र बिंदु में है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में संभावित बढ़ोतरी और डिजिटल किसान कार्ड जैसे कदमों के जरिए सरकार ने गांव और गरीब को साधने की कोशिश कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या 'आय दोगुनी' करने का वादा हकीकत की जमीन पर उतर पाएगा? बजट में कृषि बुनियादी ढांचे और सिंचाई के लिए भारी-भरकम आवंटन तो है, लेकिन किसान संगठनों की निगाहें एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी और इनपुट लागत में कमी पर टिकी हैं।