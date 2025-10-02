भीलवाड़ा में 2100 कन्याओं ने ली कटार दीक्षा

टी राजा सिंह ने कहा कि जिस तरह भगवान राम के प्रचारक हनुमानजी थे, उसी तरह वे पीएम मोदी के अच्छे कामों को प्रचारित करेंगे। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान टी राजा ने कहा कि 'मैं राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्य देखकर आया हूं. भले ही हमारे कुछ नेताओं की गलतियों के कारण पार्टी से हम बाहर आए हैं। मुझे राजनीति में आगे चुनाव लड़ने का इंटरेस्ट नहीं है। अभी मेरा लक्ष्य देश के सनातनियों की रक्षा करना है। विधायक के रूप में मेरा कार्यकाल अभी 3 साल का है, इसके बाद मैं राजनीति छोड़ सकता हूं। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह राजस्थान में भी इन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।