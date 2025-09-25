216 अधिकारियों ने किया स्कूलों में मिड-डे-मील का निरीक्षण

जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय के कम से कम 20 विद्यालयों को निरीक्षण में शामिल किया गया है। चयनित स्कूलों में से लगभग 20 प्रतिशत स्कूल दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के होंगे। ऐसे विद्यालय भी इस सूची में होंगे, जहां पिछले दो सालों से कोई निरीक्षण नहीं हुआ। इसके लिए कुल 216 अधिकारी लगाए हैं। इनमें 158 ब्लॉक स्तर के अधिकारी तथा 58 जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों को 4-4 स्कूलों में जाकर भोजन व दूध की जानकारी लेनी है।