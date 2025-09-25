216 अधिकारियों ने किया स्कूलों में मिड-डे-मील का निरीक्षण

सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मील योजना और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की हकीकत परखने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 216 अधिकारियों ने जिले की कई स्कलों में भोजन का स्वाद चखा। कई जगह पर सफाई नहीं मिली। अधिकारी गुरुवार को भी जिले की स्कूलों का निरीक्षण कर बच्चों को मिलने वाले भोजन को चेक करेंगे। साथ ही रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करेंगे। इन दो दिनों में जिले भर में न्यूनतम 20 प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण होगा।
जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय के कम से कम 20 विद्यालयों को निरीक्षण में शामिल किया गया है। चयनित स्कूलों में से लगभग 20 प्रतिशत स्कूल दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के होंगे। ऐसे विद्यालय भी इस सूची में होंगे, जहां पिछले दो सालों से कोई निरीक्षण नहीं हुआ। इसके लिए कुल 216 अधिकारी लगाए हैं। इनमें 158 ब्लॉक स्तर के अधिकारी तथा 58 जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों को 4-4 स्कूलों में जाकर भोजन व दूध की जानकारी लेनी है।
संस्कृत विद्यालय और मदरसे भी शामिल
निरीक्षण केवल सामान्य स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा। संस्कृत विद्यालय और मदरसों में भी मिड-डे-मील की गुणवत्ता और व्यवस्था देखी जाएगी। निरीक्षण दल का गठन जिला कलक्टर ने किया है। इनमें सभी स्तर के अधिकारी शामिल किए गए है। सुबह 10 बजे से स्कूलों का निरीक्षण किया और इसकी विस्तृत सूचना मिड-डे-मील आयुक्तालय को भेजी जाएगी।