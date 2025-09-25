Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

216 अधिकारियों ने किया स्कूलों में मिड-डे-मील का निरीक्षण

आज भी अधिकारी देखेंगे बच्चों की थाली, बनेगा रिपोर्ट कार्ड

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 25, 2025

216 officials inspected mid-day meals in schools
216 officials inspected mid-day meals in schools

सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मील योजना और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की हकीकत परखने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 216 अधिकारियों ने जिले की कई स्कलों में भोजन का स्वाद चखा। कई जगह पर सफाई नहीं मिली। अधिकारी गुरुवार को भी जिले की स्कूलों का निरीक्षण कर बच्चों को मिलने वाले भोजन को चेक करेंगे। साथ ही रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करेंगे। इन दो दिनों में जिले भर में न्यूनतम 20 प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण होगा।

जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय के कम से कम 20 विद्यालयों को निरीक्षण में शामिल किया गया है। चयनित स्कूलों में से लगभग 20 प्रतिशत स्कूल दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के होंगे। ऐसे विद्यालय भी इस सूची में होंगे, जहां पिछले दो सालों से कोई निरीक्षण नहीं हुआ। इसके लिए कुल 216 अधिकारी लगाए हैं। इनमें 158 ब्लॉक स्तर के अधिकारी तथा 58 जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों को 4-4 स्कूलों में जाकर भोजन व दूध की जानकारी लेनी है।

संस्कृत विद्यालय और मदरसे भी शामिल

निरीक्षण केवल सामान्य स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा। संस्कृत विद्यालय और मदरसों में भी मिड-डे-मील की गुणवत्ता और व्यवस्था देखी जाएगी। निरीक्षण दल का गठन जिला कलक्टर ने किया है। इनमें सभी स्तर के अधिकारी शामिल किए गए है। सुबह 10 बजे से स्कूलों का निरीक्षण किया और इसकी विस्तृत सूचना मिड-डे-मील आयुक्तालय को भेजी जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 10:04 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / 216 अधिकारियों ने किया स्कूलों में मिड-डे-मील का निरीक्षण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.