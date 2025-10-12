रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क के विकास को मिली 221 करोड़ की मंजूरी

स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार टेक्सटाइल पार्क में कुल 181 औद्योगिक भूखंड बनाए गए हैं। इन भूखंडों का क्षेत्रफल 1 हजार से लेकर 1.25 लाख वर्ग मीटर तक होगा। इनमें प्रोसेस हाउस के लिए 40 हजार से 50 हजार वर्ग मीटर के 5 भूखंड, स्पिनिंग के लिए 1 लाख से 1.25 लाख वर्ग मीटर के 2 भूखंड, विविंग के लिए 8 हजार से 10 हजार वर्ग मीटर के 50 भूखंड, रेडीमेड गारमेंट के लिए 1 हजार से 4 हजार वर्ग मीटर के 60 भूखंड शामिल हैं। इसके अलावा पार्क में डंपिंग यार्ड, अर्थ स्टेशन, सामुदायिक भवन, बैंक, वेट ब्रिज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, डिस्पेंसरी, लेबर क्वार्टर और सुलभ कॉम्प्लेक्स की भी व्यवस्था होगी।