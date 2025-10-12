रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क के विकास को मिली 221 करोड़ की मंजूरी

221 crore approved for the development of Rupaheli Textile Park
भीलवाड़ा जिले की हुरड़ा तहसील के रूपाहेली में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क के विकास कार्य को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। रीको जयपुर ने 221.03 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। इस राशि से 12.48 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकास कार्य किए जाएंगे। रीको ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद ही प्रारंभ किए जा सकेंगे। वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया के आदेश मुख्यालय से लंबित हैं। पार्क के लिए आवश्यक सभी प्रारंभिक तकनीकी स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। टीओआर की स्वीकृति 3 जून को ही जारी हो चुकी है।
181 भूखंडों का बनाया लेआउट प्लान
स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार टेक्सटाइल पार्क में कुल 181 औद्योगिक भूखंड बनाए गए हैं। इन भूखंडों का क्षेत्रफल 1 हजार से लेकर 1.25 लाख वर्ग मीटर तक होगा। इनमें प्रोसेस हाउस के लिए 40 हजार से 50 हजार वर्ग मीटर के 5 भूखंड, स्पिनिंग के लिए 1 लाख से 1.25 लाख वर्ग मीटर के 2 भूखंड, विविंग के लिए 8 हजार से 10 हजार वर्ग मीटर के 50 भूखंड, रेडीमेड गारमेंट के लिए 1 हजार से 4 हजार वर्ग मीटर के 60 भूखंड शामिल हैं। इसके अलावा पार्क में डंपिंग यार्ड, अर्थ स्टेशन, सामुदायिक भवन, बैंक, वेट ब्रिज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, डिस्पेंसरी, लेबर क्वार्टर और सुलभ कॉम्प्लेक्स की भी व्यवस्था होगी।
178.684 हैक्टेयर भूमि आरक्षित
टेक्सटाइल पार्क के लिए कुल 178.684 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। यह भूमि हुरड़ा तहसील के रूपाहेली, बड़ला, चतरपुरा और सुल्तानपुरा गांवों में फैली हुई है। इस भूमि का उपयोग औद्योगिक में 120.682 हैक्टेयर, वाणिज्यिक 3.607 हैक्टेयर तथा आवासीय उपयोग के लिए 0.576 हैक्टेयर आरक्षित की है।
कहां होगा 221 करोड़ का व्यय
रीको को स्वीकृत राशि में से विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय किया जाएगा। इनमें भूमि मुआवजा 483.33 लाख, चारागाह भूमि मुआवजा 218.33 लाख, सर्वेक्षण व सीमांकन 735.43 लाख, भूमि समतलीकरण 243.84 लाख, सड़क एवं सीडी कार्य 2619.73 लाख, पौधारोपण 580.11 लाख, जल आपूर्ति योजना 488.01 लाख, विद्युत आपूर्ति व स्थानांतरण 452.34 लाख, स्ट्रीट लाइट 19.53 लाख, पर्यावरण प्रबंधन योजना 10683.73 लाख, जल संचयन प्रावधान 160.41 लाख, बुनियादी ढांचा उन्नयन 2473.24 लाख कुल 221.03 करोड़ व्यय होंगे।
रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क से क्या होगा लाभ
