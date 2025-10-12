Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क के विकास को मिली 221 करोड़ की मंजूरी

12.48 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में होगा विकास कार्य, पर्यावरण स्वीकृति के बाद शुरू होंगे काम

2 min read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 12, 2025

221 crore approved for the development of Rupaheli Textile Park

भीलवाड़ा जिले की हुरड़ा तहसील के रूपाहेली में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क के विकास कार्य को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। रीको जयपुर ने 221.03 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। इस राशि से 12.48 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकास कार्य किए जाएंगे। रीको ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद ही प्रारंभ किए जा सकेंगे। वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया के आदेश मुख्यालय से लंबित हैं। पार्क के लिए आवश्यक सभी प्रारंभिक तकनीकी स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। टीओआर की स्वीकृति 3 जून को ही जारी हो चुकी है।

181 भूखंडों का बनाया लेआउट प्लान

स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार टेक्सटाइल पार्क में कुल 181 औद्योगिक भूखंड बनाए गए हैं। इन भूखंडों का क्षेत्रफल 1 हजार से लेकर 1.25 लाख वर्ग मीटर तक होगा। इनमें प्रोसेस हाउस के लिए 40 हजार से 50 हजार वर्ग मीटर के 5 भूखंड, स्पिनिंग के लिए 1 लाख से 1.25 लाख वर्ग मीटर के 2 भूखंड, विविंग के लिए 8 हजार से 10 हजार वर्ग मीटर के 50 भूखंड, रेडीमेड गारमेंट के लिए 1 हजार से 4 हजार वर्ग मीटर के 60 भूखंड शामिल हैं। इसके अलावा पार्क में डंपिंग यार्ड, अर्थ स्टेशन, सामुदायिक भवन, बैंक, वेट ब्रिज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, डिस्पेंसरी, लेबर क्वार्टर और सुलभ कॉम्प्लेक्स की भी व्यवस्था होगी।

178.684 हैक्टेयर भूमि आरक्षित

टेक्सटाइल पार्क के लिए कुल 178.684 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। यह भूमि हुरड़ा तहसील के रूपाहेली, बड़ला, चतरपुरा और सुल्तानपुरा गांवों में फैली हुई है। इस भूमि का उपयोग औद्योगिक में 120.682 हैक्टेयर, वाणिज्यिक 3.607 हैक्टेयर तथा आवासीय उपयोग के लिए 0.576 हैक्टेयर आरक्षित की है।

कहां होगा 221 करोड़ का व्यय

रीको को स्वीकृत राशि में से विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय किया जाएगा। इनमें भूमि मुआवजा 483.33 लाख, चारागाह भूमि मुआवजा 218.33 लाख, सर्वेक्षण व सीमांकन 735.43 लाख, भूमि समतलीकरण 243.84 लाख, सड़क एवं सीडी कार्य 2619.73 लाख, पौधारोपण 580.11 लाख, जल आपूर्ति योजना 488.01 लाख, विद्युत आपूर्ति व स्थानांतरण 452.34 लाख, स्ट्रीट लाइट 19.53 लाख, पर्यावरण प्रबंधन योजना 10683.73 लाख, जल संचयन प्रावधान 160.41 लाख, बुनियादी ढांचा उन्नयन 2473.24 लाख कुल 221.03 करोड़ व्यय होंगे।

रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क से क्या होगा लाभ

  • - भीलवाड़ा जिले को मिलेगा नया औद्योगिक पहचान क्षेत्र
  • - हज़ारों लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर
  • - स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग व गारमेंट इकाई को एक ही परिसर में सुविधा
  • - क्षेत्र में सड़क, जल, बिजली और पर्यावरणीय ढांचा मजबूत होगा
  • - स्थानीय उद्योगों को निर्यात केंद्र के रूप में प्रोत्साहन

12 Oct 2025 03:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क के विकास को मिली 221 करोड़ की मंजूरी

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

कार्यकाल पूरा होने वाले सरपंच होंगे प्रशासक

Sarpanch who completes his term will be the administrator
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा की चार होनहार छात्राओं को मिलेगी 1.15 लाख तक सहायता

Four bright girl students of Bhilwara will get assistance up to Rs 1.15 lakh.
भीलवाड़ा

सरकारी विद्यालयों में 17 तक करना होगा रंग-रोगन, 18 से होगी रोशनी

Government schools will have to be painted by the 17th and illuminated from the 18th.
भीलवाड़ा

प्रदेश के पहले यूएचटी एसेप्टिक पैकिंग प्लांट का लोकार्पण

Inauguration of the state's first UHT aseptic packing plant
भीलवाड़ा

पेच के बालाजी : भीलवाड़ा के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का केंद्र

Pech Ke Balaji: The Center of Religious and Cultural History of Bhilwara
भीलवाड़ा
