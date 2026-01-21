सांवलिया सेठ के खजाने से अब तक निकले 26.81 करोड़

बुधवार को कड़ी सुरक्षा और मंदिर मंडल के पदाधिकारियों की मौजूदगी में चौथे चरण की गिनती शुरू हुई। इस दौरान 4 करोड़ 59 लाख 15 हजार रुपए की नकदी गिनी गई। गणना के दौरान मंदिर मंडल के पदाधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नोटों की गिनती के लिए मशीनों का भी उपयोग किया गया। मंदिर मंडल के अनुसार, भंडार से निकली शेष दानराशि की गणना गुरुवार को पांचवें चरण में की जाएगी। अभी भी दानपात्र से निकली काफी राशि शेष है, जिसे गुरुवार को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।