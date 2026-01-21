21 जनवरी 2026,

भीलवाड़ा

सांवलिया सेठ के खजाने से अब तक निकले 26.81 करोड़

चित्तौड़गढ जिले के कृष्ण धाम श्रीसांवलियाजी मंदिर में भगवान के भंडार से निकली दानराशि की गणना का सिलसिला जारी है। बुधवार को चौथे चरण की गणना संपन्न हुई, जिसमें श्रद्धालुओं की अटूट आस्था नगदी के रूप में बरसती नजर आई। चार चरणों की गिनती के बाद अब तक कुल 26 करोड़ 81 लाख 65 हजार [&hellip;]

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 21, 2026

26.81 crore recovered from Sanwalia Seth's treasury so far

26.81 crore recovered from Sanwalia Seth's treasury so far

चित्तौड़गढ जिले के कृष्ण धाम श्रीसांवलियाजी मंदिर में भगवान के भंडार से निकली दानराशि की गणना का सिलसिला जारी है। बुधवार को चौथे चरण की गणना संपन्न हुई, जिसमें श्रद्धालुओं की अटूट आस्था नगदी के रूप में बरसती नजर आई। चार चरणों की गिनती के बाद अब तक कुल 26 करोड़ 81 लाख 65 हजार रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है।

बुधवार को कड़ी सुरक्षा और मंदिर मंडल के पदाधिकारियों की मौजूदगी में चौथे चरण की गिनती शुरू हुई। इस दौरान 4 करोड़ 59 लाख 15 हजार रुपए की नकदी गिनी गई। गणना के दौरान मंदिर मंडल के पदाधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नोटों की गिनती के लिए मशीनों का भी उपयोग किया गया। मंदिर मंडल के अनुसार, भंडार से निकली शेष दानराशि की गणना गुरुवार को पांचवें चरण में की जाएगी। अभी भी दानपात्र से निकली काफी राशि शेष है, जिसे गुरुवार को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

आभूषणों का तौल अभी बाकी

नकदी के अलावा ठाकुरजी के भंडार से बड़ी मात्रा में सोना और चांदी के आभूषण भी निकले हैं। इसके साथ ही मंदिर कार्यालय और ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए स्वर्ण-रजत आभूषणों का तौल किया जाना अभी बाकी है। आभूषणों के आकलन के बाद ही दान की कुल वास्तविक तस्वीर साफ हो सकेगी।

Published on:

21 Jan 2026 08:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / सांवलिया सेठ के खजाने से अब तक निकले 26.81 करोड़

