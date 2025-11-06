Patrika LogoSwitch to English

परिचालक भर्ती परीक्षा के लिए 8 केंद्रों पर 2921 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने की तैयारियां पूरी, सख्त सुरक्षा में होगा प्रश्नपत्र वितरण, ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 06, 2025

2921 candidates will appear for the operator recruitment exam at 8 centers.

2921 candidates will appear for the operator recruitment exam at 8 centers.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर लगातार जारी है। वीडीओ भर्ती परीक्षा के बाद अब गुरुवार को परिचारक सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने प्रवेश-पत्र ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। परीक्षा का आयोजन राज्य के 14 जिलों में किया जाएगा। 500 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में करीब 55 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बोर्ड ने परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।भीलवाड़ा में 8 केंद्र, 2921 अभ्यर्थी पंजीकृत

जिला मुख्यालय भीलवाड़ा में परीक्षा के लिए 8 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। यहां 2921 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी, जबकि प्रवेश सुबह 9 से 10 बजे तक मिलेगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

डीएम एवं परीक्षा की नोडल अधिकारी प्रतिभा देवटिया ने बताया कि बोर्ड की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों की जांच के लिए रील से फ्रिस्किंग, सीसीटीवी निगरानी और बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पुलिसकर्मी भी अलग से सुरक्षा जांच में तैनात रहेंगे। गोपनीय प्रश्नपत्रों को बोर्ड से प्राप्त कर पुलिस सुरक्षा में कोषागार में सुरक्षित रखा गया है, जिन्हें परीक्षा दिवस पर निर्धारित समयानुसार उपसमन्वयकों के साथ केंद्रों पर भेजा जाएगा।

ड्रेस कोड का करना होगा पालन

बोर्ड ने परीक्षा के लिए स्पष्ट ड्रेस कोड निर्धारित किया है, जिसका पालन सभी अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से करना होगा। पुरुष अभ्यर्थी पूरी या आधी आस्तीन की शर्ट/टी-शर्ट, कुर्ता-पायजामा या पैंट पहन सकते हैं।

महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी, साड़ी या आधी/पूरी आस्तीन की कुर्ती, ब्लाउज पहन सकती हैं। बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाना होगा। अभ्यर्थी को कोट, स्वेटर, पूरी बाजू की जर्सी पहनने की अनुमति है, लेकिन जांच के दौरान उन्हें उतारकर दिखाना होगा। सादा कलावा, जनेऊ, पतली कांच की चूड़ियां एवं छोटे टखने तक के जूते, सैंडल या चप्पल पहनने की अनुमति होगी। सिख धर्म के अभ्यर्थी कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीक धारण कर सकते हैं, किंतु कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए।

ई-प्रवेश पत्र व पहचान-पत्र अनिवार्य

परीक्षा के लिए बिना ई-प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही परीक्षार्थी को अपडेट फोटो वाला मूल पहचान-पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) साथ लाना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, ड्रेस कोड का पालन करें और किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित वस्तु (मोबाइल, ब्लूटूथ, घड़ी, चेन आदि) परीक्षा केंद्र में न लाएं।

