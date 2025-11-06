परिचालक भर्ती परीक्षा के लिए 8 केंद्रों पर 2921 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर लगातार जारी है। वीडीओ भर्ती परीक्षा के बाद अब गुरुवार को परिचारक सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने प्रवेश-पत्र ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। परीक्षा का आयोजन राज्य के 14 जिलों में किया जाएगा। 500 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में करीब 55 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बोर्ड ने परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।भीलवाड़ा में 8 केंद्र, 2921 अभ्यर्थी पंजीकृत