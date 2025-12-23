23 दिसंबर 2025,

भीलवाड़ा

कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी, फरवरी से मार्च तक होंगी परीक्षाएं

- प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जारी किया शेड्यूल

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 23, 2025

The schedule for Class 5 and 8 board examinations has been released.

The schedule for Class 5 and 8 board examinations has been released.

प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए अहम खबर है। प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग ने प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा (कक्षा 8) और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) परीक्षा-2026 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षाएं फरवरी और मार्च 2026 में होगी। आदेश के अनुसार कक्षा 8 की परीक्षा 19 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक होगी जबकि कक्षा 5 की परीक्षा 20 फरवरी से 5 मार्च 2026 के बीच संपन्न होगी। दोनों ही परीक्षाएं दोपहर 1.30 बजे से शुरू होंगी। मूक-बधिर (सीडब्ल्यूएसएन) विद्यार्थियों के लिए भी अलग से विषय कोड सहित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है।

कक्षा 8 परीक्षा कार्यक्रम

  • कक्षा 8 की परीक्षाओं में अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय शामिल हैं।
  • 19 फरवरी: अंग्रेजी
  • 21 फरवरी: हिंदी
  • 23 फरवरी: विज्ञान
  • 25 फरवरी: सामाजिक विज्ञान
  • 27 फरवरी: गणित

बीच में अंतराल और रविवार को अवकाश रहेगा।

कक्षा 5 की परीक्षाएं 20 फरवरी से

  • 20 फरवरी: अंग्रेजी
  • 24 फरवरी: गणित
  • 26 फरवरी: हिंदी
  • 28 फरवरी: पर्यावरण अध्ययन
  • 5 मार्च: विशेष विषय (संस्कृत/उर्दू/सिंधी)
  • होली पर्व को ध्यान में रखते हुए 2 और 3 मार्च को अवकाश रखा है।

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी, फरवरी से मार्च तक होंगी परीक्षाएं

