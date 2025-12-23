कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी, फरवरी से मार्च तक होंगी परीक्षाएं

प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए अहम खबर है। प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग ने प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा (कक्षा 8) और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) परीक्षा-2026 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षाएं फरवरी और मार्च 2026 में होगी। आदेश के अनुसार कक्षा 8 की परीक्षा 19 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक होगी जबकि कक्षा 5 की परीक्षा 20 फरवरी से 5 मार्च 2026 के बीच संपन्न होगी। दोनों ही परीक्षाएं दोपहर 1.30 बजे से शुरू होंगी। मूक-बधिर (सीडब्ल्यूएसएन) विद्यार्थियों के लिए भी अलग से विषय कोड सहित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है।