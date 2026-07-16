Bhilwara: सड़क हादसे में 3 युवकों की गई जान, कमलेश का 2 महीने पहले ही हुआ था मुकलावा, कार की चपेट में आने से मौत

Car Hit Bike: जिंदगी की जद्दोजहद और परिवार के बेहतर भविष्य का सपना लेकर घर से निकले 3 युवाओं का सफर आसींद थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे-158 डी पर सदा के लिए थम गया। मंगलवार देर रात ब्राह्मणों की सरेरी पुलिया के निकट हुए एक सड़क हादसे ने तीन परिवारों के चूल्हे बुझा दिए। भीलवाड़ा में कैटरिंग का काम खत्म कर देर रात मोटरसाइकिल से पालड़ी लौट रहे तीन दोस्तों को एक तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि पालड़ी निवासी कमलेश (24) पुत्र नारायण लाल बलाई और बिहार निवासी निजाम खान (32) ने मौके पर ही तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया और गंभीर रूप से घायल मुजफ्फरपुर (बिहार) निवासी बृजेश सहनी (29) की सांसें भीलवाड़ा अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उखड़ गईं।