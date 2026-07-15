Rajasthan Accident: राजस्थान के भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत, बाइक के उड़े परखच्चे

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बाइक। फोटो: पत्रिका
भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बुधवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसींद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया।
जानकारी के अनुसार हादसा आसींद थाना क्षेत्र में ब्राह्मणों की सरेरी पुल के पास हुआ। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार मृतकों में एक युवक पालड़ी का निवासी है, जबकि दो युवक बिहार के रहने वाले हैं।
पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर आसींद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल, पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है।
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