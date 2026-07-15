Rajasthan Accident: राजस्थान के भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत, बाइक के उड़े परखच्चे

जानकारी के अनुसार हादसा आसींद थाना क्षेत्र में ब्राह्मणों की सरेरी पुल के पास हुआ। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार मृतकों में एक युवक पालड़ी का निवासी है, जबकि दो युवक बिहार के रहने वाले हैं।