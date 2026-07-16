Rajasthan Corruption: रिश्वत में 1000 रुपए और मुर्गा लिया, 12 साल पुराने मामले में ASI को 4 साल की सजा

इधर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के स्थापना दिवस पर एसीबी इकाई प्रथम में घूसखोरों को पकड़वाने में एसीबी की मदद करने वाले परिवादियों व मददगारों का सम्मान किया गया। पुलिस उपाधीक्षक पारसमल ने इस मौके पर आमजन से संवाद कर ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1064 व व्हाट्सएप्प हेल्पलाइन नंबर 9413502834 का प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया। निरीक्षक कल्पना, उपनिरीक्षक राजेश शर्मा व रामपाल साहू ने भी जागरूक किया। इसी प्रकार जन संवाद कार्यक्रम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी, भीलवाड़ा द्वितीय ने भी कारोई में आयोजित किया। यहां उप अधीक्षक नरपत सिंह ने ब्यूरो की कार्यप्रणाली व टोल फ्री व व्हाट्सएप्प हेल्पलाइन नम्बर की जानकारी दी। संवाद के दौरान सहायक उपनिरीक्षक प्रहलाद पारीक, मधुसदन, जितेन्द्र, भूपेन्द्र व विनोद कुमार आदि मौजूद रहे।