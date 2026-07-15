दुबई में भीलवाड़ा के व्यापारी का अपहरण मामला : पुलिस ने ‘लुत्फी गैंग’ की तोड़ी कमर, तीन गुर्गे गिरफ्तार

भीलवाड़ा। दुबई में भीलवाड़ा के एक कारोबारी का अपहरण कर फिरौती वसूलने के सनसनीखेज मामले में भीलवाड़ा पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। गैंग के सरगना और पूर्व पार्षद फजले रऊफ उर्फ लुत्फी पर शिकंजा कसने के बीच पुलिस ने उसके दो और करीबी गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 25 हजार रुपए का इनामी बदमाश मोइन खान और उसका सहयोगी वसीम मोहम्मद शामिल हैं। इससे पहले गिरफ्तार किए गए योगेश मूंदड़ा के साथ तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां मोइन को पुलिस रिमांड पर भेजा गया, जबकि योगेश और वसीम को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।