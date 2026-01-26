अभिषेक के लिए सहेजेंगे 40 हजार लीटर बारिश का पानी, भीलवाड़ा में बन रहा अनूठा संयम भवन

शास्त्रीनगर मुख्य सेक्टर स्थित दिगंबर जैन मंदिर के समीप अध्यात्म और आधुनिक सुविधाओं का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। यहा करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से शहर का पहला चार मंजिला श्रीपार्श्व संयम भवन निर्माणाधीन है। इस भवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका निर्माण किसी एक व्यक्ति की निजी राशि से नहीं, बल्कि शास्त्रीनगर क्षेत्र के विभिन्न दानदाताओं और लाभार्थियों के सामूहिक सहयोग से किया जा रहा है। वर्ष 2024 में मुनि सुधासागर के आशीर्वाद एवं बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया के सानिध्य में शिलान्यास के बाद अब यह कार्य तेजी से पूर्णता की ओर है। भवन का नक्शा और वास्तु स्वयं मुनि के दिशा-निर्देशों में तैयार किया गया है।