खान विभाग में फोरमेन के 41 अभ्यर्थियों को नियुक्ति, भीलवाड़ा को तीन मिले

नियुक्ति आदेश में उल्लेख है कि अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व अन्य प्रमाण-पत्रों का सत्यापन अनिवार्य होगा। परिवीक्षा काल में वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी। दस्तावेजों में त्रुटि या मिथ्या जानकारी पाए जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। दो से अधिक संतान संबंधी नियम एवं अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार लागू होंगी। लंबे समय से रिक्त पदों पर नियुक्ति होने से विभागीय कार्यप्रणाली को मजबूती मिलेगी। हालांकि चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रोबेशन अवधि और कड़े सत्यापन प्रावधानों के चलते प्रारंभिक दो वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेंगे।