22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

खान विभाग में फोरमेन के 41 अभ्यर्थियों को नियुक्ति, भीलवाड़ा को तीन मिले

खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने फोरमेन ग्रेड-द्वितीय भर्ती-2024 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में सफल 41 अभ्यर्थियों को अस्थायी आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है। खनन गतिविधियों के बढ़ते दायरे को देखते हुए विभाग में खनिज कार्यदर्शकों की [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 22, 2026

41 candidates were appointed as foreman in the Mines Department, Bhilwara got three.

41 candidates were appointed as foreman in the Mines Department, Bhilwara got three.

  • दो वर्ष का प्रोबेशन, 28 को रोजगार मेले में उपस्थिति अनिवार्य

खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने फोरमेन ग्रेड-द्वितीय भर्ती-2024 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में सफल 41 अभ्यर्थियों को अस्थायी आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है। खनन गतिविधियों के बढ़ते दायरे को देखते हुए विभाग में खनिज कार्यदर्शकों की नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। नए कार्मिकों की तैनाती से खनन क्षेत्रों में निगरानी, सर्वेक्षण व राजस्व कार्यों में गति आने की उम्मीद है।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग के निदेशक एमपी मीणा के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रोबेशनर-ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस अवधि में उन्हें 23,700 रुपए प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक मिलेगा। परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद पे-मैट्रिक्स लेवल-10 में नियमित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।

28 को रोजगार मेले में उपस्थित रहना होगा

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्त अभ्यर्थियों को अपने-अपने नियुक्त जिलों में 28 फरवरी को आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार मेले में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। इसके बाद 15 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। तय समय सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

प्रदेशभर में पोस्टिंग

चयनित अभ्यर्थियों को जोधपुर, राजसमंद, नीमकाथाना, मकराना, बालेसर, जैतारण, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ सहित विभिन्न खनन कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है। सूची में सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस व एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं। इनमें तीन कार्यदर्शक ग्रेड-द्वितीय भीलवाड़ा जिले को मिले है। इसमें बिजौलिया में रामरतन गुर्जर, भीलवाड़ा में ज्योति पटेल तथा भीलवाड़ा एसएमई कार्यालय को मालती थानवी को नियुक्त किया है। हालांकि भीलवाड़ा जिला प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला है, फिर भी यहां खनिज कार्यदेशक कम मिले है।

कड़े सत्यापन के बाद नियमितीकरण

नियुक्ति आदेश में उल्लेख है कि अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व अन्य प्रमाण-पत्रों का सत्यापन अनिवार्य होगा। परिवीक्षा काल में वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी। दस्तावेजों में त्रुटि या मिथ्या जानकारी पाए जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। दो से अधिक संतान संबंधी नियम एवं अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार लागू होंगी। लंबे समय से रिक्त पदों पर नियुक्ति होने से विभागीय कार्यप्रणाली को मजबूती मिलेगी। हालांकि चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रोबेशन अवधि और कड़े सत्यापन प्रावधानों के चलते प्रारंभिक दो वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 08:22 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / खान विभाग में फोरमेन के 41 अभ्यर्थियों को नियुक्ति, भीलवाड़ा को तीन मिले

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा में ‘बजरी माफिया’ बेखौफ, खनिज विभाग की सूची में 14 तहसीलों के ‘ब्लैक स्पॉट’ उजागर

The 'gravel mafia' is fearless in Bhilwara, the Mineral Department's list exposes 'black spots' in 14 tehsils.
भीलवाड़ा

खनन माफिया पर आधी रात ‘कार्रवाई, खारी व कोठारी नदी से 4 डंपर, 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

Midnight crackdown on mining mafia: 4 dumpers, 9 tractor-trolleys seized from Khari and Kothari rivers
भीलवाड़ा

9 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन, लेकिन निर्यात सिर्फ 50 लाख; अब माइंडसेट बदलकर दुनिया पर छाने की बारी

90 million meters of fabric produced, but only 5 million exported; now it's time to change mindset and dominate the world.
भीलवाड़ा

Rajasthan Crime : पति को छोड़ दोबारा प्रेमी संग फरार हुई दो बच्चों की मां, पति ने उठाया चौंकाने वाला कदम

Bhilwara Women
भीलवाड़ा

सावधान! फास्टैग का ‘एनुअल पास’ बनवाने जा रहे हैं तो ठहरिए, गूगल सर्च पर बिछा है साइबर ठगों का जाल

Beware! If you're planning to get a FASTag annual pass, beware, cyber fraudsters are lurking on Google Search.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.