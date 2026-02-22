9 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन, लेकिन निर्यात सिर्फ 50 लाख; अब माइंडसेट बदलकर दुनिया पर छाने की बारी

मैनमेड टेक्सटाइल उत्पादन के मामले में दुनिया का पावर हाउस कहलाने वाले भीलवाड़ा को अब अपनी इस ताकत का डंका निर्यात (एक्सपोर्ट) के मोर्चे पर भी बजाना होगा। शहर की टेक्सटाइल मिलों में हर महीने 9 करोड़ मीटर कपड़ा बन रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि इसका निर्यात केवल 50 लाख मीटर प्रतिमाह तक ही सिमटा हुआ है। अगर यहां के उद्यमी अपना माइंडसेट बदलें और वैश्विक बाजार पर फोकस करें, तो भीलवाड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हब बन सकता है। यह पुरज़ोर आह्वान मैनमेड फाइबर एवं टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट काउंसिल (मेटेक्सिल) के चेयरमैन शालीन तोषनीवाल ने किया। वे शनिवार को मेवाड़ चेम्बर भवन में आयोजित निर्यात संभावनाओं पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।