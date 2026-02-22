22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

खनन माफिया पर आधी रात ‘कार्रवाई, खारी व कोठारी नदी से 4 डंपर, 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

भीलवाड़ा जिले में बेलगाम हो चुके बजरी खनन माफिया के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार रात सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया। बागोर की कोठारी नदी और शंभूगढ़-आसींद क्षेत्र की खारी नदी में पुलिस व डीएसटी (जिला स्पेशल टीम) की अचानक हुई संयुक्त दबिश से माफिया बाैखला गए। इस अभियान में पुलिस ने अवैध बजरी भरते 4 [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 22, 2026

Midnight crackdown on mining mafia: 4 dumpers, 9 tractor-trolleys seized from Khari and Kothari rivers

Midnight crackdown on mining mafia: 4 dumpers, 9 tractor-trolleys seized from Khari and Kothari rivers

  • बजरी माफिया में हड़कंप, वाहन छोड़ भागे चालक, दो गिरफ्तार
  • प्रशिक्षु आईपीएस के नेतृत्व में डीएसटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

भीलवाड़ा जिले में बेलगाम हो चुके बजरी खनन माफिया के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार रात सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया। बागोर की कोठारी नदी और शंभूगढ़-आसींद क्षेत्र की खारी नदी में पुलिस व डीएसटी (जिला स्पेशल टीम) की अचानक हुई संयुक्त दबिश से माफिया बाैखला गए। इस अभियान में पुलिस ने अवैध बजरी भरते 4 डंपर, 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 2 बाइक जब्त की हैं। पुलिस की घेराबंदी देखकर कई चालक अंधेरे का फायदा उठाकर अपने वाहन वहीं छोड़कर भाग निकले।

प्रशिक्षु आईपीएस के नेतृत्व में बिछाया जाल

जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने प्रशिक्षु आईपीएस माधव उपाध्याय के नेतृत्व में शंभूगढ़ और बागोर थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई की। पुलिस को लंबे समय से इन क्षेत्रों में रात के अंधेरे में नदियों का सीना चीरकर अवैध बजरी दोहन की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर एक सुनियोजित रणनीति के तहत दबिश दी गई।

पकड़े गए चार डंपर, मालिक की हुई पहचान

बरसनी. आसींद थाना क्षेत्र के बरसनी में भी पुलिस और डीएसटी ने खारी और नेखाड़ी नदी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। आसींद थाना प्रभारी श्रद्धा पचोरी ने बताया कि देर रात गश्त के दौरान खारी नदी में अवैध खनन की सूचना मिली थी। टीम ने घेराबंदी कर मौके से बजरी भरते हुए चार डंपरों को जब्त कर लिया और थाने ले आई। पुलिस ने मौके से दो चालकों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जब्त किए गए चारों डंपर शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के दौला का खेड़ा निवासी रूपलाल गुर्जर के हैं।

लगातार जारी रहेगी कार्रवाई

हिरासत में लिए गए दोनों चालकों से गहनता से पूछताछ की जा रही है, ताकि इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य सफेदपोशों और माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ा जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 08:30 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / खनन माफिया पर आधी रात ‘कार्रवाई, खारी व कोठारी नदी से 4 डंपर, 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा में ‘बजरी माफिया’ बेखौफ, खनिज विभाग की सूची में 14 तहसीलों के ‘ब्लैक स्पॉट’ उजागर

The 'gravel mafia' is fearless in Bhilwara, the Mineral Department's list exposes 'black spots' in 14 tehsils.
भीलवाड़ा

9 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन, लेकिन निर्यात सिर्फ 50 लाख; अब माइंडसेट बदलकर दुनिया पर छाने की बारी

90 million meters of fabric produced, but only 5 million exported; now it's time to change mindset and dominate the world.
भीलवाड़ा

खान विभाग में फोरमेन के 41 अभ्यर्थियों को नियुक्ति, भीलवाड़ा को तीन मिले

41 candidates were appointed as foreman in the Mines Department, Bhilwara got three.
भीलवाड़ा

Rajasthan Crime : पति को छोड़ दोबारा प्रेमी संग फरार हुई दो बच्चों की मां, पति ने उठाया चौंकाने वाला कदम

Bhilwara Women
भीलवाड़ा

सावधान! फास्टैग का ‘एनुअल पास’ बनवाने जा रहे हैं तो ठहरिए, गूगल सर्च पर बिछा है साइबर ठगों का जाल

Beware! If you're planning to get a FASTag annual pass, beware, cyber fraudsters are lurking on Google Search.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.