खनन माफिया पर आधी रात ‘कार्रवाई, खारी व कोठारी नदी से 4 डंपर, 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

बरसनी. आसींद थाना क्षेत्र के बरसनी में भी पुलिस और डीएसटी ने खारी और नेखाड़ी नदी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। आसींद थाना प्रभारी श्रद्धा पचोरी ने बताया कि देर रात गश्त के दौरान खारी नदी में अवैध खनन की सूचना मिली थी। टीम ने घेराबंदी कर मौके से बजरी भरते हुए चार डंपरों को जब्त कर लिया और थाने ले आई। पुलिस ने मौके से दो चालकों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जब्त किए गए चारों डंपर शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के दौला का खेड़ा निवासी रूपलाल गुर्जर के हैं।