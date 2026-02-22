22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Bhilwara Gold-Silver Rate: सोने के भावों में गिरावट, 2.58 लाख पर पहुंची चांदी, जानें सोने-चांदी के ताजा भाव

Sona-Chandi Ki Rate: राजस्थान के भीलवाड़ा सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के दामों में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सोना 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ, जबकि चांदी 5000 रुपए उछलकर 2.58 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Akshita Deora

Feb 22, 2026

Gold

फोटो- पत्रिका

Gold-Silver Price: भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में शनिवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2400 से 2600, मक्का हाइब्रिड 1400 से 1675, मक्का देशी लाल 2850 से 3400, ग्वार 4700 से 5000, उडद 5000 से 7000, चना 4500 से 5250, सरसों 5500 से 6226 ज्वार 2000 से 2550, मूंगफली 5000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

भीलवाड़ा सर्राफा

शनिवार को सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में उतार चढ़ाव देखने को मिली। सोने में 1000 रुपए प्रति दस ग्राम की कमी आई है। चांदी में 5000 रुपए किलोग्राम की तेजी आई है। इसके साथ ही चांदी के भाव 2 लाख 58 हजार रुपए बोले गए। सोना 1 लाख 57 हजार 500 रुपए के भाव बोले गए हैं। बाजार में भाव इस प्रकार है। चांदी प्रति किलो- 2,54,000, टंच -2,58,000, सोना 10 ग्राम -1,56,5400 जेवराती- 1,49,300, रवा 1,56,500, कलदार- 2800 रुपए प्रति नग तथा कॉपर 1175 रुपए प्रति किलोग्राम।

भीलवाड़ा किराणा

चीनी 45, मूंग मोगर 110 से 112 उड़द मोगर 120 से 125, तूअर दाल 130 से 140, मूंग दाल 98 से 103, उड़द दाल 105 से 110, चना दाल 74 से 77, मसूर दाल 85 से 90, मैदा 40 से 45, सूजी 45 से 50, चावल टुकड़ी बासमती 55 से 60, चावल बासमती 80 से 130, देसी घी 540 से 580 (प्रति लीटर), तेल मूंगफली 190 से 210 रुपए (प्रति लीटर), तेल सोयाबीन 140 से 160, तेल सरसों 185 से 200, सौंफ 160 से 200, जीरा 260 से 300, मैथी 70 से 75, धनिया साबुत 130 से 140, राई 125 से 140, अजवाइन 260 से 320 चायपत्ती 360 से 400, गोला 340 से 360, काबुली चना 120, काला चना 70, राजमा 110 से 120 पोहा 55 से 60, गेहूं का आटा 35 से 40 बेसन 80 से 85, हल्दी पिसी 250 से 300, मिर्च 280 से 350, गुड़ 45 से 50 रुपए प्रति किलो के भाव रहे।

ये भी पढ़ें

Nagaur News : राजस्थान के बावरला गांव की शादी बनी मिसाल, दूल्हे ने सिर्फ 11 रुपए नेग लेकर निभाई रस्म
नागौर
Rajasthan Nagaur Bawarla village wedding set example with groom accepting only 11 rupees as a gift

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 09:27 am

Published on:

22 Feb 2026 09:26 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Bhilwara Gold-Silver Rate: सोने के भावों में गिरावट, 2.58 लाख पर पहुंची चांदी, जानें सोने-चांदी के ताजा भाव

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा में ‘बजरी माफिया’ बेखौफ, खनिज विभाग की सूची में 14 तहसीलों के ‘ब्लैक स्पॉट’ उजागर

The 'gravel mafia' is fearless in Bhilwara, the Mineral Department's list exposes 'black spots' in 14 tehsils.
भीलवाड़ा

खनन माफिया पर आधी रात ‘कार्रवाई, खारी व कोठारी नदी से 4 डंपर, 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

Midnight crackdown on mining mafia: 4 dumpers, 9 tractor-trolleys seized from Khari and Kothari rivers
भीलवाड़ा

9 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन, लेकिन निर्यात सिर्फ 50 लाख; अब माइंडसेट बदलकर दुनिया पर छाने की बारी

90 million meters of fabric produced, but only 5 million exported; now it's time to change mindset and dominate the world.
भीलवाड़ा

खान विभाग में फोरमेन के 41 अभ्यर्थियों को नियुक्ति, भीलवाड़ा को तीन मिले

41 candidates were appointed as foreman in the Mines Department, Bhilwara got three.
भीलवाड़ा

Rajasthan Crime : पति को छोड़ दोबारा प्रेमी संग फरार हुई दो बच्चों की मां, पति ने उठाया चौंकाने वाला कदम

Bhilwara Women
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.