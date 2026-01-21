5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा: वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए राहत, आज से दोबारा खुलेंगे आवेदन के पोर्टल

5th-8th Board Exams: Relief for students who missed out, application portals to reopen from today.
राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं में पढ़ रहे उन हजारों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है, जो तकनीकी कारणों या किसी अन्य वजह से बोर्ड परीक्षा-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए थे। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीयक ने ऐसे छात्र-छात्राओं के लिए आवेदन का एक अंतिम अवसर प्रदान किया है। अब संबंधित ब्लॉक के सीबीईओ और डाइट लॉगिन के माध्यम से 21 से 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।
पंजीयक शीशराम कुलहरि ने प्रदेश के सभी डाइट प्राचार्यों और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार यह सुविधा केवल उन पात्र विद्यार्थियों के लिए होगी जो सत्र 2025-26 में आरटीई नियमों के तहत निर्धारित अवधि तक संबंधित कक्षा में नियमित अध्ययनरत रहे हैं।
विभाग ने आवेदन पत्र में सुधार की प्रक्रिया भी शुरू करने का निर्णय किया है। जिन विद्यार्थियों के आवेदन पहले भरे जा चुके हैं, लेकिन उनके डेटा, फोटो या हस्ताक्षर में कोई त्रुटि रह गई है, वे 21 से 23 जनवरी के बीच इसमें संशोधन करवा सकेंगे। इसके लिए स्कूल लॉगिन और सीबीईओ लॉगिन पर लिंक उपलब्ध रहेगा।
विभाग ने व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने के लिए जिलों को निर्देश दिए हैं कि जो स्कूल बंद हो चुके हैं या सीबीएसई से संबद्ध हो गए हैं। उन्हें तत्काल पोर्टल से हटाया जाए। साथ ही, नवगठित जिलों और ब्लॉकों में स्कूलों के भौतिक व प्रशासनिक सीमांकन का सत्यापन करने के बाद ही परीक्षा केंद्र मैपिंग का कार्य पूरा करने को कहा गया है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग