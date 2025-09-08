आईपीएल की तर्ज पर 6 क्रिकेट टीमों का चयन, पीयूष को एपी स्ट्राइकर्स ने 35 लाख में खरीदा

इंजीनियर्स वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने आईपीएल की तर्ज पर 6 टीमों का चयन किया। टीम के नाम इस प्रकार है राठौड़ रॉयल (अरविंद राठौड़), शुभम नाइटराइडर्स (अभिषेक बाहेती), एपी स्ट्राइकर्स (प्रवीण पारख-अमित दिवेदी), सीएस वॉरियर्स (चंद्रदीप-सरिता चौहान), सरीन सुपरकिंग्स (मोहित सरीन), व्यास टाइटन्स (प्रदीप व्यास) शामिल हैं। सभी 6 टीम के मालिकों ने वर्चुअल खिलाड़ियों को खरीदा। इस नीलामी का एक आयोजन एक पांच सितारा होटल में किया गया और नीलामी के आयोजन से पूर्व ईडबल्यूएस के अध्यक्ष अनूप कुमार सोमानी ने टीम के सभी मालिकों को अच्छी खेल भावना से खेलने के लिए अनुरोध किया। इस नीलामी में 35 लाख में पीयूष जैन को एपी स्ट्राइकर्स (प्रवीण पारख-अमित दिवेदी) ने खरीदा।