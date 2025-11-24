620 प्राचार्यों के तबादले, 8 को भीलवाड़ा से बाहर भेजा, 23 को अन्य जिलो से भीलवाड़ा लाए

620 principals transferred, 8 sent out of Bhilwara, 23 brought to Bhilwara from other districts
माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर की ओर से रविवार सुबह जारी आदेश में प्रदेशभर के करीब 620 प्राचार्यों के तबादले किए हैं। इनमें कई प्राचार्य ऐसे भी हैं जिनके तबादले पूर्व में हो चुके थे, लेकिन अब पुनः संशोधित सूची में उनके कार्यस्थल को बदला है। सभी प्राचार्यों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापन पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। जारी सूची के अनुसार 51 प्राचार्यों के तबादले का सीधा प्रभाव भीलवाड़ा जिले पर पड़ा है। इनमें से 20 प्राचार्य जिले के अंदर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित किए हैं जबकि 23 प्राचार्यों को अन्य जिलों से भीलवाड़ा में पदस्थापित किया है। शिक्षा विभाग ने यह फेरबदल शैक्षणिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया है।
भीलवाड़ा से 8 प्राचार्य को बाहर भेजा
आदेश के अनुसार राज तंवर आकड़सादा से जोरपुरा सुंदरियावास जयपुर, प्रहलाद लाल कुम्हार नारेली से रिंडलिया रामपुरा टोंक, कीर्ति विजय गणपतिया खेड़ा से कडीला टोंक, गोपाल लाल मीणा गहुंली से मंडोलाई टोंक, रीना शर्मा ऊंचा से माधोपुर चित्तौड़गढ़, कैलाश चंद्र मीणा आमलदा से विजयगढ़ बूंदी, निरंजन शर्मा कंजर कॉलोनी पंडेर से सावर अजमेर तथा श्याम सुंदर पारीक फूलियाकलां से गोरधा अजमेर भेजा है।
20 प्राचार्य को भीलवाड़ा जिले में ही रखा
आदेश के अनुसार 20 प्राचार्य को भीलवाड़ा जिले में ही इधर से उधर किए है। इनमें श्याम लाल सेन लेसवा से बागोर, जमना लाल तेली गोरा का खेड़ा से लोटियास, अनिल कुमार बघेरवाल चांदरास से तहनाल गेट, सुंदर सिंह चूंडावत कारोई कलां से सतलियास, चंद्र प्रभा चुंडावत गांधीनगर से जवाहर नगर पांसल रोड, विवेक सक्सेना रामपुरिया सुवाणा से बरडोद, सुनीता नानकानी पुर से बापूनगर, शीला मीणा गाडरमाला से कारोई कलां, राम कृष्ण शर्मा जूना गुलाबपुरा से खारी का लांबा, प्रेम शंकर जोशी बापूनगर से पुर, लक्ष्मी नारायण मीणा लुहारी कलां जहाजपुर से कोटड़ी, नीरू चौहान तहनाल से मंशा, अजय कुमार शर्मा रूपगंज से बावड़ी, जगदीश नाथ योगी कंवलास से बराना, चंद्र प्रकाश मारू आटूण से लाखोला, देवी लाल गुर्जर शाहपुरा से भगवानपुरा, मोहिनी खटीक हलेड़ से बागोर, मुरली मनोहर बरडोद से अमरगढ़ नई, नीलम तिवारी सुवाणा से तेजाजी मंदिर के पास भीलवाड़ा तथा परमानंद शर्मा सोदार से जूना गुलाबपुरा भीलवाड़ा लगाया है। जबकि तबादला सूची में 23 प्राचार्य ऐसे है जिन्हें अन्य जिलों से भीलवाडा जिले में लगाया है।
