620 प्राचार्यों के तबादले, 8 को भीलवाड़ा से बाहर भेजा, 23 को अन्य जिलो से भीलवाड़ा लाए

आदेश के अनुसार 20 प्राचार्य को भीलवाड़ा जिले में ही इधर से उधर किए है। इनमें श्याम लाल सेन लेसवा से बागोर, जमना लाल तेली गोरा का खेड़ा से लोटियास, अनिल कुमार बघेरवाल चांदरास से तहनाल गेट, सुंदर सिंह चूंडावत कारोई कलां से सतलियास, चंद्र प्रभा चुंडावत गांधीनगर से जवाहर नगर पांसल रोड, विवेक सक्सेना रामपुरिया सुवाणा से बरडोद, सुनीता नानकानी पुर से बापूनगर, शीला मीणा गाडरमाला से कारोई कलां, राम कृष्ण शर्मा जूना गुलाबपुरा से खारी का लांबा, प्रेम शंकर जोशी बापूनगर से पुर, लक्ष्मी नारायण मीणा लुहारी कलां जहाजपुर से कोटड़ी, नीरू चौहान तहनाल से मंशा, अजय कुमार शर्मा रूपगंज से बावड़ी, जगदीश नाथ योगी कंवलास से बराना, चंद्र प्रकाश मारू आटूण से लाखोला, देवी लाल गुर्जर शाहपुरा से भगवानपुरा, मोहिनी खटीक हलेड़ से बागोर, मुरली मनोहर बरडोद से अमरगढ़ नई, नीलम तिवारी सुवाणा से तेजाजी मंदिर के पास भीलवाड़ा तथा परमानंद शर्मा सोदार से जूना गुलाबपुरा भीलवाड़ा लगाया है। जबकि तबादला सूची में 23 प्राचार्य ऐसे है जिन्हें अन्य जिलों से भीलवाडा जिले में लगाया है।