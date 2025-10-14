Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

70 अधिकारियों की पदोन्नति, गारू संयुक्त निदेशक व बाल्दी उप निदेशक बने

शिक्षा विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ने 26 सितंबर को पदोन्नति की अनुशंसा

2 min read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 14, 2025

70 officers promoted, Garu becomes Joint Director and Baldi becomes Deputy Director

70 officers promoted, Garu becomes Joint Director and Baldi becomes Deputy Director

राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त, संयुक्त एवं उप निदेशक पदों पर पदोन्नत 70 शिक्षा अधिकारियों में से 65 के चयन आदेश जारी किए हैं। शेष अधिकारियों के आदेश शीघ्र जारी होने की संभावना है। शिक्षा विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ने 26 सितंबर को पदोन्नति की अनुशंसा की थी। इसके आधार पर संयुक्त शासन सचिव (शिक्षा ग्रुप-2) मनीष गोयल ने चयन आदेश जारी किए। पदोन्नत अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित चयन तिथि से या उसके बाद कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

कुल 70 पदोन्नत अधिकारियों में 2 अतिरिक्त निदेशक, 21 सहायक निदेशक और 47 उप निदेशक शामिल हैं। इनमें से 65 के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इनमें भीलवाड़ा सीडीईओ अरुणा गारू को संयुक्त निदेशक, डीईओ रामेश्वर बाल्दी को उप निदेशक (सीडीईओ) तथा भीलवाड़ा निवासी व सीडीईओचित्तौड़गढ़ महावीर शर्मा को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है।

सेवानिवृत्त को भी मिलेगा लाभ

पदोन्नति सूची में ऐसे कई अधिकारी भी शामिल हैं, जो आदेश जारी होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्हें चयन तिथि से पदोन्नत पद का वित्तीय परिलाभ मिलेगा।

यह हैं सेवानिवृत्त अधिकारी

अतिरिक्त निदेशक पद: तेज कंवर जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। संयुक्त निदेशक पद: 21 में से 16 के आदेश जारी हुए हैं, जिनमें से चार अधिकारी मुरलीधर यादव, महेंद्र कुमार जैन, चंद्र प्रकाश जायसवाल और सीमा शर्मा पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दो अधिकारियों की चयन तिथि 2026 में है, जो जनवरी और फरवरी 2026 में कार्यग्रहण करेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) पद से उप निदेशक पद पर पदोन्नत 47 अधिकारियों के चयन आदेश जारी किए गए हैं। इनमें से कैलाशचंद मीणा, लक्ष्मण कुमार डामोर, छोटूलाल बुनकर और सुभाष चंद्र ढाका पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कृष्णकुमार और अशोक कुमार गुप्ता 31 अक्टूबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। दो अन्य अधिकारी नवंबर 2025 में सेवानिवृत्त होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 09:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / 70 अधिकारियों की पदोन्नति, गारू संयुक्त निदेशक व बाल्दी उप निदेशक बने

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आईएफएमएस 3.0 में वेतन भुगतान में अनियमितता का खुलासा

IFMS 3.0 reveals irregularities in salary payments
भीलवाड़ा

राज्य स्तरीय स्पीड स्केटिंग के लिए खिलाडि़यों का चयन

Selection of players for state level speed skating
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा जिले में अब तक 32 हजार नए सदस्य बनाए

So far, 32,000 new members have been added in Bhilwara district.
भीलवाड़ा

दर्दनाक हादसा: मां को डूबता देख नौ साल के बेटे ने बचाव में लगाई छलांग, दोनों की मौत

भीलवाड़ा

Bhilwara: युवती के पेट से निकला 2KG वजनी और 3 फीट लंबा बालों का गुच्छा, बचपन से खा रही थी बाल, आंतों तक पहुंचे

भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.