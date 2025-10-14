70 अधिकारियों की पदोन्नति, गारू संयुक्त निदेशक व बाल्दी उप निदेशक बने

70 officers promoted, Garu becomes Joint Director and Baldi becomes Deputy Director
राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त, संयुक्त एवं उप निदेशक पदों पर पदोन्नत 70 शिक्षा अधिकारियों में से 65 के चयन आदेश जारी किए हैं। शेष अधिकारियों के आदेश शीघ्र जारी होने की संभावना है। शिक्षा विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ने 26 सितंबर को पदोन्नति की अनुशंसा की थी। इसके आधार पर संयुक्त शासन सचिव (शिक्षा ग्रुप-2) मनीष गोयल ने चयन आदेश जारी किए। पदोन्नत अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित चयन तिथि से या उसके बाद कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
कुल 70 पदोन्नत अधिकारियों में 2 अतिरिक्त निदेशक, 21 सहायक निदेशक और 47 उप निदेशक शामिल हैं। इनमें से 65 के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इनमें भीलवाड़ा सीडीईओ अरुणा गारू को संयुक्त निदेशक, डीईओ रामेश्वर बाल्दी को उप निदेशक (सीडीईओ) तथा भीलवाड़ा निवासी व सीडीईओचित्तौड़गढ़ महावीर शर्मा को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है।
सेवानिवृत्त को भी मिलेगा लाभ
पदोन्नति सूची में ऐसे कई अधिकारी भी शामिल हैं, जो आदेश जारी होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्हें चयन तिथि से पदोन्नत पद का वित्तीय परिलाभ मिलेगा।
यह हैं सेवानिवृत्त अधिकारी
अतिरिक्त निदेशक पद: तेज कंवर जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। संयुक्त निदेशक पद: 21 में से 16 के आदेश जारी हुए हैं, जिनमें से चार अधिकारी मुरलीधर यादव, महेंद्र कुमार जैन, चंद्र प्रकाश जायसवाल और सीमा शर्मा पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दो अधिकारियों की चयन तिथि 2026 में है, जो जनवरी और फरवरी 2026 में कार्यग्रहण करेंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) पद से उप निदेशक पद पर पदोन्नत 47 अधिकारियों के चयन आदेश जारी किए गए हैं। इनमें से कैलाशचंद मीणा, लक्ष्मण कुमार डामोर, छोटूलाल बुनकर और सुभाष चंद्र ढाका पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कृष्णकुमार और अशोक कुमार गुप्ता 31 अक्टूबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। दो अन्य अधिकारी नवंबर 2025 में सेवानिवृत्त होंगे।
