ईडब्ल्यूएस छात्रों को बड़ा तोहफा: प्रदेश के 19 जिलों के 32 विद्यार्थी होंगे लाभान्वित

भीलवाड़ा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 2025-26 के चयनित छात्रों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कर दी है। इस योजना के लिए प्रदेश के 19 जिलों के कुल 32 विद्यार्थियों के लिए 16 लाख रुपए की पुरस्कार राशि जारी की गई है।