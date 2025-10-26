लाभ पंचमी पर महालक्ष्मी मंदिर में आज लगेगा मेला

भीलवाड़ा के विजयसिंह पथिकनगर के अग्रवाल भवन स्थित महालक्ष्मी मंदिर में रविवार शाम को लाभ पंचमी पर महालक्ष्मी दर्शन मेले का आयोजन होगा। अग्रवाल समाज सेवा प्रन्यास उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष रघुनाथ मित्तल ने बताया कि रविवार शाम ‘महालक्ष्मी दर्शन लाभ मेला’ आयोजित होगा। इसमें दर्शन करने वाली प्रत्येक महिला और युवती को दर्शन लाभ कूपन मिलेगा। रात 9:15 बजे लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें प्रथम 51 महिलाओं को चांदी का सिक्के पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। 11 को प्रथम, 7 को द्वितीय, 4 को तृतीय, 2 को चतुर्थ तथा 27 जनो को पांचवा पुरुस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रथम 751 दर्शन करने वाली महिलाओं को भी आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। मेले में खाने-पीने की स्टॉल्स, झूले, चकरी, घुड़सवारी और अन्य मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। पुजारी ओम साईराम ने बताया कि रविवार शाम 6 से 8.30 बजे तक ‘महालक्ष्मी दर्शन लाभ मेला’ होगा। सुबह से ही पूजा-अर्चना, अभिषेक, शृंगार आरती और हवन होंगे। शाम को छप्पन भोग के दर्शन और 1008 दीपक से आरती होगी।