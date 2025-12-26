अब 15 जनवरी तक भर सकेंगे स्कॉलरशिप फॉर्म

राज्य में पूर्व व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सत्र 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब स्कूल स्तर पर ऑनलाइन आवेदन और जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 कर दी गई है। पहले यह तिथि 24 दिसंबर तय थी, लेकिन बड़ी संख्या में पात्र विद्यार्थी अब तक पोर्टल पर पंजीकरण ही नहीं करा सके थे। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग को मजबूरन डेडलाइन बढ़ानी पड़ी।