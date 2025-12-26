26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

भीलवाड़ा

अब 15 जनवरी तक भर सकेंगे स्कॉलरशिप फॉर्म

दी गई डेडलाइन फेल, हजारों छात्र अभी भी बाहर शिक्षा विभाग ने फिर बढ़ाई तारीख, स्कूल-डीइओ, दोनों को एक साथ सत्यापन का मौका

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Dec 26, 2025

Scholarship forms can now be filled out until January 15th.

Scholarship forms can now be filled out until January 15th.

राज्य में पूर्व व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सत्र 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब स्कूल स्तर पर ऑनलाइन आवेदन और जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 कर दी गई है। पहले यह तिथि 24 दिसंबर तय थी, लेकिन बड़ी संख्या में पात्र विद्यार्थी अब तक पोर्टल पर पंजीकरण ही नहीं करा सके थे। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग को मजबूरन डेडलाइन बढ़ानी पड़ी।

स्कूलों को दिए सख्त निर्देश

निदेशालय ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे स्कूल स्तर पर अधिकतम संख्या में आवेदन अपलोड कराएं। निजी विद्यालय छात्रवृत्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। जिन विद्यार्थियों के जनाधार या बैंक विवरण गलत हैं, उन्हें तत्काल सही करवाया जाए। ऑडिट प्रक्रिया में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान कराया जाए। यदि कोई गलत आवेदन अग्रेषित हुआ है तो अंतिम तिथि से तीन दिन पहले ही डीईओ कार्यालय को सूचना दी जाए।

छात्रों को बड़ी राहत

तारीख बढ़ने से उन विद्यार्थियों को बड़ा फायदा मिलेगा जो दस्तावेजों, बैंक लिंकिंग या जनाधार अपडेट न होने के कारण अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार लक्ष्य है कि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

Published on:

26 Dec 2025 09:30 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / अब 15 जनवरी तक भर सकेंगे स्कॉलरशिप फॉर्म

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

