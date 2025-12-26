बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं में अब ‘नो गिफ्ट–नो गेस्ट’ नीति सख्त, वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य

परिपत्र में यह भी कहा गया है कि प्रायोगिक परीक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत परीक्षा से पूर्व या परीक्षा के दौरान ही बोर्ड को ई-मेल या नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर दी जानी होगी। परिणाम घोषित होने के बाद प्राप्त शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें दुर्भावनापूर्ण माना जाएगा। निदेशालय ने संभागीय संयुक्त निदेशकों व जिला शिक्षा अधिकारियों को इन निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। किसी भी स्तर पर उल्लंघन मिलने पर दोषियों पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।