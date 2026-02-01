श्रद्धा का सैलाब: जयकारों से गूंजा आदिनाथ मंदिर, मोक्ष मार्ग का दिया संदेश

पूजन के दौरान सिद्ध प्रभु के त्याग और वैराग्य का स्मरण करते हुए धर्मसभा में संदेश दिया गया कि संसार के सांसारिक फलों तथा चक्रवर्ती जैसे बड़े देव पदों का त्याग कर शुक्ल ध्यान में लीन होना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने चारित्र को उज्ज्वल बनाकर ही आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य सिद्ध पद को प्राप्त कर सकती है। इस महामंडल विधान में शहर के सैकड़ों श्रावक-श्राविकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रमुख रूप से ज्ञानचंद पाटनी, महावीर झांझरी, मिश्रीलाल अग्रवाल, महावीर सेठी, पूनम कोठारी, इंद्रा देवी छाबड़ा, कमला सेठी और शकुंतला कासलीवाल सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।