चांदी 4000 रुपए तथा सोने में 900 रुपए की तेजी

चीनी 45, मूंग मोगर 110 से 112 उड़द मोगर 120 से 125, तूअर दाल 130 से 140, मूंग दाल 98 से 103, उड़द दाल 105 से 110, चना दाल 74 से 77, मसूर दाल 85 से 90, मैदा 40 से 45, सूजी 45 से 50, चावल टुकड़ी बासमती 55 से 60, चावल बासमती 80 से 130, देसी घी 540 से 580 (प्रति लीटर), तेल मूंगफली 190 से 210 रुपए (प्रति लीटर), तेल सोयाबीन 140 से 160, तेल सरसों 185 से 200, सौंफ 160 से 200, जीरा 260 से 300, मैथी 70 से 75, धनिया साबुत 130 से 140, राई 125 से 140, अजवाइन 260 से 320 चायपत्ती 360 से 400, गोला 340 से 360, काबुली चना 120, काला चना 70, राजमा 110 से 120 पोहा 55 से 60, गेहूं का आटा 35 से 40 बेसन 80 से 85, हल्दी पिसी 250 से 300, मिर्च 280 से 350, गुड़ 45 से 50 रुपए प्रति किलो के भाव रहे।