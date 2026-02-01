25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

भीलवाड़ा

चांदी 4000 रुपए तथा सोने में 900 रुपए की तेजी

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में बुधवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2390 से 2600, मक्का हाइब्रिड 1450 से 1650, मक्का देशी लाल 2850 से 3400, ग्वार 4700 से 5100, उडद 4500 से 6500, चना 4500 से 5100, सरसों 4500 से 6300 ज्वार 2000 से 2550, मूंगफली 5000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। भीलवाड़ा [&hellip;]

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Feb 25, 2026

Silver rose by Rs 4,000 and gold by Rs 900.

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में बुधवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2390 से 2600, मक्का हाइब्रिड 1450 से 1650, मक्का देशी लाल 2850 से 3400, ग्वार 4700 से 5100, उडद 4500 से 6500, चना 4500 से 5100, सरसों 4500 से 6300 ज्वार 2000 से 2550, मूंगफली 5000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

भीलवाड़ा सर्राफा

बुधवार को सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में फिर तेजी आई है। सोने में 900 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी आई है। चांदी में 4000 रुपए किलोग्राम की तेजी आई है। इसके साथ ही चांदी के भाव 2 लाख 64 हजार रुपए बोले गए। सोना 1 लाख 60 हजार रुपए के भाव बोले गए हैं। बाजार में भाव इस प्रकार है। चांदी प्रति किलो- 2,59,000, टंच -2,64,000, सोना 10 ग्राम -1,60,000 जेवराती- 1,50,500, रवा 1,59,300, कलदार-3000 रुपए प्रति नग तथा कॉपर 1200 रुपए प्रति किलोग्राम।

भीलवाड़ा किराणा

चीनी 45, मूंग मोगर 110 से 112 उड़द मोगर 120 से 125, तूअर दाल 130 से 140, मूंग दाल 98 से 103, उड़द दाल 105 से 110, चना दाल 74 से 77, मसूर दाल 85 से 90, मैदा 40 से 45, सूजी 45 से 50, चावल टुकड़ी बासमती 55 से 60, चावल बासमती 80 से 130, देसी घी 540 से 580 (प्रति लीटर), तेल मूंगफली 190 से 210 रुपए (प्रति लीटर), तेल सोयाबीन 140 से 160, तेल सरसों 185 से 200, सौंफ 160 से 200, जीरा 260 से 300, मैथी 70 से 75, धनिया साबुत 130 से 140, राई 125 से 140, अजवाइन 260 से 320 चायपत्ती 360 से 400, गोला 340 से 360, काबुली चना 120, काला चना 70, राजमा 110 से 120 पोहा 55 से 60, गेहूं का आटा 35 से 40 बेसन 80 से 85, हल्दी पिसी 250 से 300, मिर्च 280 से 350, गुड़ 45 से 50 रुपए प्रति किलो के भाव रहे।

25 Feb 2026 06:59 pm

25 Feb 2026 06:58 pm

