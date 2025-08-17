शिवभक्ति का महासमागम : हनुमानजी के जयकारों से गूंजा मेडिसिटी ग्राउण्ड

पूजा का शुभारंभ रामधाम परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ। संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में ध्वज पूजा सम्पन्न हुई। पूजा उपरांत हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद ध्वज को भव्य शोभायात्रा के रूप में रामधाम से कथा स्थल मेडिसिटी ग्राउण्ड तक लाया गया। यहां अभिजीत मुहूर्त में विधिवत भूमि पूजन कर धर्मध्वजा की स्थापना की गई।