शिवभक्ति का महासमागम : हनुमानजी के जयकारों से गूंजा मेडिसिटी ग्राउण्ड

भीलवाड़ा शहर का माहौल रविवार को पूरी तरह भक्ति रस से सराबोर हो उठा। हर तरफ संकटमोचन हनुमानजी महाराज और भोले शंकर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दी। अवसर था कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से 9 से 15 सितम्बर तक होने वाली श्रीशिव महापुराण कथा के लिए भूमि पूजन एवं धर्मध्वजा की स्थापना का।
रामधाम से निकली भव्य शोभायात्रा
पूजा का शुभारंभ रामधाम परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ। संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में ध्वज पूजा सम्पन्न हुई। पूजा उपरांत हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद ध्वज को भव्य शोभायात्रा के रूप में रामधाम से कथा स्थल मेडिसिटी ग्राउण्ड तक लाया गया। यहां अभिजीत मुहूर्त में विधिवत भूमि पूजन कर धर्मध्वजा की स्थापना की गई।
आयोजन समिति की तैयारियां जोरों पर
कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष विधायक अशोक कोठारी के नेतृत्व में तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य यजमान नगर निगम महापौर राकेश पाठक, कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी, महासचिव पीयूष डाड व
समिति पदाधिकारियों ने बताया कि कथा स्थल पर विशालकाय टेंट लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है।
वैदिक आचार्यों ने कराया अनुष्ठान
ध्वज पूजा व भूमि पूजन का नेतृत्व पं. अशोक व्यास ने किया। उनके साथ पं. देवेन्द्र शास्त्री, मुरली शास्त्री, विनोद शास्त्री, ऋषि शास्त्री, हिमांशु शास्त्री, सुशील पुजारी और रमाकांत शास्त्री सहित कई वैदिक आचार्य मौजूद रहे।
भक्तों में उमड़ा उल्लास
भीलवाड़ा शहर ही नहीं, आसपास के गांवों में भी कथा को लेकर अपार उत्साह है। श्रद्धालु आयोजन में सेवा देने को तत्पर हैं। आयोजन स्थल पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने बताया कि ध्वज स्थापना के साथ ही तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया गया है।