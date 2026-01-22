भीतरी शक्ति को जगाने का महाअनुष्ठान: मंत्रों की गूंज से ‘मंत्रमुग्ध’ हुआ शहर

'शक्ति आपके बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। आप उसे बाहर खोजते हैं, इसीलिए असफल हो जाते हैं।' इन ओजस्वी शब्दों के साथ मुनि आदित्य सागर ने बुधवार अलसुबह शहरवासियों को अंतर्यात्रा पर निकलने का मार्ग दिखाया। आरसी व्यास कॉलोनी स्थित शिवाजी गार्डन मार्ग पर जैसे ही सुबह 5:15 बजे मंत्रों की अनुगूंज शुरू हुई, पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर हो गया।