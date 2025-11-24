दिनभर धूप-छाव का खेल, पारे में मामूली इजाफे के बाद भी सर्दी का अहसास

भीलवाड़ा शहर में नवम्बर माह के अंतिम पखवाड़े में मौसम का मिजाज बदल रहा है। तापमापी के पारे में उतार-चढ़ाव आ रहा है। शहर रविवार दिनभर धूप-छाव का खेल चला। पारे में मामूली इजाफे के बावजूद दोपहर में हल्की सर्दी का अहसास रहा। धूप में कड़कपन नजर नहीं आई। शहर में अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री व न्यूनतम 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन के पारे में मामूली गिरावट आई जबकि रात का पारा चढ़ा है। बादलों की मौजूदगी और हवा के शांत रहने से दिनभर लोगों को ठिठुरन महसूस हुई। मौसम में आए इस बदलाव के कारण अवकाश का दिन होने से अधिकांश लोग घरों में ही रहे। सर्द मौसम का लुत्फ लेने के लिए लोगों ने चाय की चुस्कियों और गरमागरम पकवानों के साथ छुट्टी का आनंद लिया। शाम होते ही ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह मौसमी बदलाव किसी छोटे पश्चिमी विक्षोभ या स्थानीय हवा के पैटर्न में परिवर्तन के कारण हो सकता है। आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद सर्दी का असर और तेज होगा।