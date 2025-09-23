महामस्तिकाभिषेक समारोह में लगी बालकों की कतार, सेठी को मिला समाज गौरव सम्मान

श्रीजी को रथ में सुनील सेठी ने विराजमान किया उनका सारथी रागांश व विपिन सेठी बने। वाटिका में प्रथम अभिषेक राजेश बडजात्या ने किया। ओमचंद, रिखबचंद बाकलीवाल ने स्वर्ण कलश से तथा मनोरमा, आयुष शाह परिवार ने रजत कलश से अभिषेक व शांतिधारा की। भगवान आदिनाथ को पुनः मंदिर में राजेन्द्र सेठी ने विराजमान किया। समारोह का संचालन दीप्ती अजमेरा, महेन्द्र सेठी, दिलीप अजमेरा ने किया। इस दौरान ट्रस्ट अध्यक्ष नरेश गोधा ने प्रतिवेदन पेश किया तथा आगामी योजना की जानकारी दी।